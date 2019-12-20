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Россия не молчит, митингует за интеграцию

21.12.2019 16:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пикет в поддержку интеграции в России. 20 декабря активисты движения «Российские демократы» провели одиночные пикеты у посольства Беларуси в Москве и у консульства Беларуси в Санкт-Петербурге

Об этом сообщил в Facebook сопредседатель организации Сергей Григоров.

Активисты выступали за интеграцию России и Беларуси в одну страну. Стоя перед белорусскими дипломатическими миссиями, они держали в руках плакаты с надписями: «Хватит делить русских на нерусских», «Польские паны, вон из Белой Руси», «Русский флаг вернется в Брест, Лукашенко под арест» и другие, пишет Белсат.



«Последние десятилетия режим Лукашенко проводит в Белоруссии политику дерусификации, проводится политика уничтожения общей исторической памяти», – заявил Сергей Григоров.

По его словам, «Лукашенко против реальной интеграции».

«Он хочет продолжать получать деньги из России под красивые слова о дружбе, а в реальности проводить политику раскола нашего общего народа», – отметил руководитель «Российских демократов».

Митингующие требовали от Кремля «зримых и конкретных шагов, вынуждающих Лукашенко изменить политику, прекратить политику превращения русских, прежде всего белорусской молодёжи, в так называемых литвинов», – пишет Григоров. Также от российских властей они требуют слияния белорусов в одном государстве с Россией.
 
Теги: Брест
 
 
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Пикет в поддержку интеграции в России. 20 декабря активисты движения «Российские демократы» провели одиночные пикеты у посольства Беларуси в Москве и у...
 
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