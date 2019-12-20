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Анисим не пойдёт на президентские выборы, если в них будет участвовать Лукашенко

21.12.2019 18:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-депутат Палаты представителей Елена Анисим отказывается участвовать в президентских выборах 2020 года, если в них будет участвовать действующий руководитель государства Александр Лукашенко.


Елена Анисим в студии Еврорадио

Об этом Анисим заявила на Сойме Партии БНФ, который прошёл в Минске 21 декабря, пишет euroradio.fm

Анисим считает, что перед выборами оппозиция могла бы провести кампанию по сбору подписей за неучастие Лукашенко в выборах. Она заявила, что готова вести переговоры о сотрудничестве во время президентской кампании с Беларуской социал-демократической партией (Грамада) и Партией БНФ.

“С остальными структурами я буду разговаривать, если получу поддержку этих двух структур”, — цитирует Елену Анисим "Беларуская праўда". Однако сегодняшний Сойм Партии БНФ не принял никаких решений о поддержке президентской кампании бывшего депутата.

Елена Анисим заявила о президентских амбициях одной из первых, почти год назад. Аналогичное заявление об участии в выборах-2020 Александр Лукашенко сделал 17 ноября 2019 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Экс-депутат Палаты представителей Елена Анисим отказывается участвовать в президентских выборах 2020 года, если в них будет участвовать действующий руководитель...
 
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