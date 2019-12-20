Вынесен приговор жительнице Лидского района, которая вытолкнула свою подругу из окна

Источник материала: Lida.Info





44-летняя вдова Оксана Ю. из Березовки воспитывает двоих детей, с одним из них – в декретном отпуске. Поскольку свободного времени у молодой мамы было достаточно, в ее квартире, что по улице Школьной, часто собиралась компания подруг-собутыльниц.

Пили, веселились, сплетничали, и вот однажды произошло непоправимое – нелепая смерть на почве алкогольного опьянения. И если у одной из женщин есть шанс увидеть своих детей через 6 лет, то другую родственники будут лишь вспоминать, осознавая весь ужас ее ухода из жизни…

Миг между прошлым и будущим

В тот злополучный майский день в гости к Ю. пришли Елена и Виктория, попойка началась на кухне еще в первой половине дня. Елена, сильно опьянев, беспрестанно жаловалась на свою жизнь, ее нытье и занудство в какой-то момент стали раздражать хозяйку квартиры. Свое недовольство она еле сдерживала. Когда спиртное закончилось, расслабленные женщины перешли в зал. Вика сидела в метрах пяти от окна, со стороны наблюдая, как между подругами разгорается конфликт по поводу детей. Хозяйка квартиры открыла окно, чтобы снять детское белье. В это время к ней подошла Елена и облокотилась о подоконник, все также жалуясь на свою жизнь. И тут что-то произошло: Оксана схватила подругу за верхнюю часть туловища, шею и толкнула в открытый оконный проем… (Потом она скажет, что таким образом хотела просто напугать, чтобы она замолчала). Какой-то миг, – и пьяная Елена не удержалась. Осознав, что происходит, Ю. пыталась схватить ее за ноги, однако сил удержать не хватило…

В причинной связи со смертью

Елена выпала с 8-метровой высоты третьего этажа. От удара о землю она получила телесные повреждения в виде закрытой тупой травмы головы, туловища, конечностей. Под окном было бетонное покрытие шириной 1,2 метра, а также широкий бетонный П-образный выступ высотой 46 сантиметров. Остаться в живых у нее практически не было шансов. На языке правоохранителей совокупность указанных телесных повреждений имеет признаки тяжких, они находятся в причинной связи с наступлением смерти в машине скорой помощи по пути следования в лидскую районную больницу. Экспертиза заключила, что в крови и моче погибшей обнаружен этанол в концентрации 3,1 и 2,4 промилле соответственно.

Запоздалые действия

Оксана Ю. прошла амбулаторную комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, согласно которой признана вменяемой. На момент преступления она не была в состоянии аффекта. Обвиняемая утверждала, что не имела умысла на убийство, но ее доводы были отвергнуты, как надуманные и несостоятельные. А дальнейшие действия женщины по предотвращению падения подруги оказались запоздалыми и недостаточными.

В ходе досудебного производства Оксана показала, что, находясь у открытого окна с Еленой, «резко развернулась и своим правым плечом задела пьяную подругу в области головы, в результате чего она упала с высоты третьего этажа на улицу». В суде она призналась, что все не так, эти показания не соответствуют действительности, и были даны ею, чтобы избежать уголовной ответственности. К тому же в тот момент она была пьяна, что негативно отразилось на достоверности ее объяснений.

Дети и прочие обстоятельства

Суд Лидского района под председательством М.Ю.Филатова при назначении наказания матери двоих детей учел характер и степень общественной опасности содеянного, наступившие последствия, данные, характеризующие обвиняемую, а также мнение потерпевшего, брата погибшей Елены, который искренне просил о снисхождении к Оксане. Учтено, что преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения – это отягчающее ответственность обстоятельство, чистосердечное раскаяние и наличие на иждивении малолетних детей – напротив, смягчающее.

6 лет колонии общего режима

В умышленном противоправном лишении жизни другого человека виновна – таков вердикт суда. На основании ч.1 ст.139 УК Оксане Ю. назначено лишение свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Там же ей предстоит принудительное лечение от алкоголизма. Постановлено взыскать с обвиняемой процессуальные издержки по делу в доход государства – 1870 рублей 20 копеек. Срок отбывания наказания начался с 13 сентября текущего года…