ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оказывается, в Лиде проводится более трех тысяч фестивалей и праздников. А какие знаете вы?

21.12.2019 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

Оказывается, в Лиде проводится более трех тысяч фестивалей и праздников. А какие знаете вы?

2020-й год Лида проведет в почетном статусе культурной столицы республики. Это решение было принято коллегией Министерства культуры, а вчера в Пинске прошла торжественная церемония передачи регалий культурной столицы.

Символичном моментом торжественной церемонии в Пинске стало награждение талантливых местных жителей за внесение значительного вклада в культурную жизнь столицы Полесья. Однако все же особое значение получил момент самой церемонии по передаче эстафеты культурной столицы Лиде.

На будущий год в Лиде запланировано большое количество разнообразных проектов. Планируется, что торжественное открытие мероприятий в рамках республиканской акции пройдет в феврале на базе Дворца культуры г. Лиды. Участие в нем примут руководители Министерства культуры Беларуси, управления культуры Гродненского облисполкома, местной власти. Планируется, что на сцене, помимо выступлений лидских творческих коллективов, зрители увидят выступления профессиональных артистов со всей страны.

Но и сама программа культурного года насыщенна масштабными проектами, фестивалями, бредовыми мероприятиями, как с многолетними традициями, так и новыми, разработанными авторскими коллективами.

Республиканская акция «Культурная столица Беларуси» стартовала впервые в 2010 году. Традицией этого проекта стало преображение каждого из городов, которые получали этот статус: реализовывались новые инновационные проекты, с культурой городов знакомились десятки тысяч людей, новое развитие и популярность получали народные традиции и достижения, рождались творческие идеи для масштабных проектов.

Первым звание культурной столицей Беларуси, к слову, получил Полоцк. Затем эстафету по очереди приняли Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, Брест, Молодечно, Бобруйск и Новополоцк, Пинск. Сейчас культурная столица Беларуси уже официально – Лида.

Как подчеркнули в интервью журналистам начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович:

– В Лиде уже проводятся более 3 000 фестивалей и праздников. В 2020 году в городе появятся новые проекты, расширится сотрудничество с республиканскими музеями. Не исключаем и возможности проведения фестиваля нематериальной культуры, который объединит всю страну.

«Гродненская правда».

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2020-й год Лида проведет в почетном статусе культурной столицы республики. Это решение было принято коллегией Министерства культуры, а вчера в Пинске прошла...
 

Новости дня
Новости разные
 
Аналог развлекательной площадки в Европе. Что представляет собой «Арт-Арена» на Кальварийской в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика