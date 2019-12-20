Оказывается, в Лиде проводится более трех тысяч фестивалей и праздников. А какие знаете вы?

Источник материала: Lida.Info





2020-й год Лида проведет в почетном статусе культурной столицы республики. Это решение было принято коллегией Министерства культуры, а вчера в Пинске прошла торжественная церемония передачи регалий культурной столицы.

Символичном моментом торжественной церемонии в Пинске стало награждение талантливых местных жителей за внесение значительного вклада в культурную жизнь столицы Полесья. Однако все же особое значение получил момент самой церемонии по передаче эстафеты культурной столицы Лиде.

На будущий год в Лиде запланировано большое количество разнообразных проектов. Планируется, что торжественное открытие мероприятий в рамках республиканской акции пройдет в феврале на базе Дворца культуры г. Лиды. Участие в нем примут руководители Министерства культуры Беларуси, управления культуры Гродненского облисполкома, местной власти. Планируется, что на сцене, помимо выступлений лидских творческих коллективов, зрители увидят выступления профессиональных артистов со всей страны.

Но и сама программа культурного года насыщенна масштабными проектами, фестивалями, бредовыми мероприятиями, как с многолетними традициями, так и новыми, разработанными авторскими коллективами.

Республиканская акция «Культурная столица Беларуси» стартовала впервые в 2010 году. Традицией этого проекта стало преображение каждого из городов, которые получали этот статус: реализовывались новые инновационные проекты, с культурой городов знакомились десятки тысяч людей, новое развитие и популярность получали народные традиции и достижения, рождались творческие идеи для масштабных проектов.

Первым звание культурной столицей Беларуси, к слову, получил Полоцк. Затем эстафету по очереди приняли Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, Брест, Молодечно, Бобруйск и Новополоцк, Пинск. Сейчас культурная столица Беларуси уже официально – Лида.

Как подчеркнули в интервью журналистам начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович:

– В Лиде уже проводятся более 3 000 фестивалей и праздников. В 2020 году в городе появятся новые проекты, расширится сотрудничество с республиканскими музеями. Не исключаем и возможности проведения фестиваля нематериальной культуры, который объединит всю страну.