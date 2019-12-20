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Горецкий элеватор подарил стиральную машину бабушке с 4-мя внуками

21.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Коллектив Горецкого элеватора в числе первых принял участие в благотворительной акции «Наши дети».

 

Горецкий элеватор подарил стиральную машину бабушке с 4-мя внуками
Замдиректора предприятия Андрей Панасюга, председатель профсоюзного комитета Павел Козловец и ведущий юрисконсульт Мария Евменова посетили опекунскую семью Татьяны Цыркуновой. Она бабушка четырех внуков. И в силу жизненных обстоятельств занимается их воспитанием.  

 

Гости поздравили Татьяну Михайловну и детей с наступающим Новым Годом. Кроме сладких гостинцев и канцелярских принадлежностей коллектив элеватора подарил бабушке и внукам стиральную машину.

 

Горецкий элеватор подарил стиральную машину бабушке с 4-мя внуками

 

Тамара Иванович

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Коллектив Горецкого элеватора в числе первых принял участие в благотворительной акции «Наши дети».     Гости поздравили Татьяну Михайловну и детей с наступающим...
 
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