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Горецкий элеватор подарил стиральную машину бабушке с 4-мя внуками
21.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Коллектив Горецкого элеватора в числе первых принял участие в благотворительной акции «Наши дети».
Гости поздравили Татьяну Михайловну и детей с наступающим Новым Годом. Кроме сладких гостинцев и канцелярских принадлежностей коллектив элеватора подарил бабушке и внукам стиральную машину.
Тамара Иванович
Фото Михаила Левцова
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Коллектив Горецкого элеватора в числе первых принял участие в благотворительной акции «Наши дети». Гости поздравили Татьяну Михайловну и детей с наступающим...
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