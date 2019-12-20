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Аналог развлекательной площадки в Европе. Что представляет собой «Арт-Арена» на Кальварийской в Минске

21.12.2019 19:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 декабря в Минске открылась еще одна развлекательная площадка. Центр притяжения гурманов по этому адресу работает впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Арт-Арена» – это ярмарка на площади почти 4 квадратных километров, десятки фудкортов (каждый из них, к слову, предлагает блюда кухонь мира), сцена, инсталляции и развлечения.

Аналог развлекательной площадки в Европе. Что представляет собой «Арт-Арена» на Кальварийской в Минске

Так, здесь прошел Международный турнир по силовому экстриму. За победу боролись шесть участников, в том числе и из Украины. Силачи состязались в удержании покрышек на весу и в трек-пуле, двигая с места с помощью каната 7-тонные эвакуаторы.

Аналог развлекательной площадки в Европе. Что представляет собой «Арт-Арена» на Кальварийской в Минске

Аналог развлекательной площадки в Европе. Что представляет собой «Арт-Арена» на Кальварийской в Минске

Алексей Карпиеня, участник Международного турнира по силовому экстриму:
Атмосфера хорошая, теплая. Несмотря на то, что на улице холодно, зрители своей поддержкой греют.

Аналог развлекательной площадки в Европе. Что представляет собой «Арт-Арена» на Кальварийской в Минске

Первый раз на таком мероприятии. Очень классно! Всем желаю удачи!

Аналог развлекательной площадки в Европе. Что представляет собой «Арт-Арена» на Кальварийской в Минске

Мы вообще случайно попали, но очень здорово! Нам здесь очень нравится.

Аналог развлекательной площадки в Европе. Что представляет собой «Арт-Арена» на Кальварийской в Минске

Всё это интересно. Люди сильные, будем брать пример. Узнали, что сегодня открытие, пришли посмотреть. Все красиво, вкусно!

«Арт-Арена» будет работать ежедневно до позднего вечера. И так же – в летний сезон. Она станет аналогом крупнейших развлекательных площадок Европы.

Аналог развлекательной площадки в Европе. Что представляет собой «Арт-Арена» на Кальварийской в Минске

Аналог развлекательной площадки в Европе. Что представляет собой «Арт-Арена» на Кальварийской в Минске

Аналог развлекательной площадки в Европе. Что представляет собой «Арт-Арена» на Кальварийской в Минске

Люди в материале: Алексей Карпиеня
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 21 декабря в Минске открылась еще одна развлекательная площадка. Центр притяжения гурманов по этому адресу работает впервые, сообщили в программе...
 
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