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Какие перспективы у Союзного государства и как проводить время зимой полезно и безопасно? Анонс программы «Неделя»

21.12.2019 19:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Союзное государство и Евразийская интеграция станут главными темами итоговой информационной программы «Неделя». Она готовится к эфиру. Вот некоторые другие темы воскресного выпуска.

Какие самые популярные магазинные уловки заставят покупателя быстро заполнить свою корзину? Какую опасность таит праздник из коробки – пиротехника? И как с пользой для здоровья проводить время бесснежной зимой? Итак, смотрите программу «Неделя» 22 декабря в 19.30 на СТВ.

Какие перспективы у Союзного государства и как проводить время зимой полезно и безопасно? Анонс программы «Неделя»

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Новости Беларуси. Союзное государство и Евразийская интеграция станут главными темами итоговой информационной программы «Неделя». Она готовится к эфиру. Вот...
 
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