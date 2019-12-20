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Какие перспективы у Союзного государства и как проводить время зимой полезно и безопасно? Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Союзное государство и Евразийская интеграция станут главными темами итоговой информационной программы «Неделя». Она готовится к эфиру. Вот некоторые другие темы воскресного выпуска.
Какие самые популярные магазинные уловки заставят покупателя быстро заполнить свою корзину? Какую опасность таит праздник из коробки – пиротехника? И как с пользой для здоровья проводить время бесснежной зимой? Итак, смотрите программу «Неделя» 22 декабря в 19.30 на СТВ.
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Какие перспективы у Союзного государства и как проводить время зимой полезно и безопасно? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Союзное государство и Евразийская интеграция станут главными темами итоговой информационной программы «Неделя». Она готовится к эфиру. Вот...
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