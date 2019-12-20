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Дожди и немного мокрого снега. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Зима на паузе. По словам синоптиков, мороза и снегопадов на предстоящей неделе не ожидается, рассказали в программе
Александр Лазутин, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Зима на паузе. По словам синоптиков, мороза и снегопадов на предстоящей неделе не ожидается, рассказали в программе «Плюс-минус». В понедельник страна окажется...
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