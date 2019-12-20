В Минске лжеработник ЖЭС напал на женщину

Разбойное нападение было совершено 18 декабря. Мужчина был в световозвращающем жилете и держал папку с бумагами – у пострадавшей не возникло сомнений, что он может оказаться преступником.





"С ее слов, в квартире незнакомец ударил электрошокером и нанес несколько ударов рукой. После этого связал ей руки и ноги, заклеил рот монтажной лентой", - рассказала Чемоданова.





Угрожая, мужчина выпытал, где жертва хранит деньги. "Забрав около 1000 рублей и спрятав телефоны жертвы, мужчина запер дверь и ушел, забрав с собой ключи", - добавила Чемоданова.





Сумев освободиться, женщина позвонила подруге и хозяйке квартиры - они и сообщили о произошедшем в милицию.





Подозреваемый был задержан в течение суток столичными оперативниками при силовой поддержке ОМОН ГУВД в Борисове. Им оказался 36-летний безработный житель Минской области, до этого имеющий несколько судимостей.



