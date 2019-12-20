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В Минске лжеработник ЖЭС напал на женщину

21.12.2019 20:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представившийся работником ЖЭСа неизвестный мужчина проник в квартиру якобы для проверки вентиляции и напал на хозяйку, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Разбойное нападение было совершено 18 декабря. Мужчина был в световозвращающем жилете и держал папку с бумагами – у пострадавшей не возникло сомнений, что он может оказаться преступником.

"С ее слов, в квартире незнакомец ударил электрошокером и нанес несколько ударов рукой. После этого связал ей руки и ноги, заклеил рот монтажной лентой", - рассказала Чемоданова.

Угрожая, мужчина выпытал, где жертва хранит деньги. "Забрав около 1000 рублей и спрятав телефоны жертвы, мужчина запер дверь и ушел, забрав с собой ключи", - добавила Чемоданова.

Сумев освободиться, женщина позвонила подруге и хозяйке квартиры - они и сообщили о произошедшем в милицию.

Подозреваемый был задержан в течение суток столичными оперативниками при силовой поддержке ОМОН ГУВД в Борисове. Им оказался 36-летний безработный житель Минской области, до этого имеющий несколько судимостей.
 
 
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Представившийся работником ЖЭСа неизвестный мужчина проник в квартиру якобы для проверки вентиляции и напал на хозяйку, сообщила в Telegram-канале официальный...
 
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