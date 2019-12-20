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Подснежники распустились в декабре в белорусских лесах

21.12.2019 20:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В декабре в белорусских лесах распустились цветы, рассказали в программе «Плюс-минус». Весенние звоночки заметили в Березинском заповеднике.

Подснежники распустились в декабре в белорусских лесах

Подснежники распустились в декабре в белорусских лесах

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В декабре в белорусских лесах распустились цветы, рассказали в программе «Плюс-минус». Весенние звоночки заметили в Березинском заповеднике. В Лепельском...
 
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