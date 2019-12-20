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Подснежники распустились в декабре в белорусских лесах
Источник материала: СТВ
В декабре в белорусских лесах распустились цветы, рассказали в программе
В Лепельском районе под россыпью инея пробились цветки перелески благородной. Причина – аномально тёплая погода.
На днях в Беларуси и вовсе обновились температурные максимумы. В некоторых городах градусник перевалил за +10.
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В декабре в белорусских лесах распустились цветы, рассказали в программе «Плюс-минус». Весенние звоночки заметили в Березинском заповеднике. В Лепельском...
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