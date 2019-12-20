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В горле россиянина выросли волосы

21.12.2019 20:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У жителя Москвы в горле выросли волосы. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на агентство городских новостей «Москва».


Фото: pixabay.com

Врачи научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л. Свержевского департамента здравоохранения Москвы выполнили довольно необычную операцию — электроэпиляцию гортани.

Специалисты института рассказали, что пациент обратился к ним с довольно обычными жалобами: дискомфортом в горле, охриплостью голоса и кашлем. Однако на видеоэндоскопическом обследовании оказалось, что в горле и трахее пациента росли волосы.

Оказалось, что девять лет назад мужчина получил ранение шеи, в результате чего ему провели операцию по восстановлению гортани и трахеи и поставили трахеостому — специальную трубку — через отверстие в горле, которое после реабилитации закрыли лоскутом кожи. Несколько лет москвич жил без каких-либо проблем с горлом, однако примерно через шесть лет у него начался странный кашель и появилась охриплость.

«Врачи выявили посттравматическую рубцовую деформацию гортани с ростом волос из подскладкового пространства. Волосы распространялись на голосовой и вестибулярный отделы гортани, а часть волос находилась в трахее», — рассказали в пресс-службе Департамента здоровья.

Волосы, росшие внутрь гортани, раздражали слизистую горла, вызывая дискомфорт и провоцируя кашель. Так что врачи решили удалить волосы.

«Под местной анестезией через канал гибкого эндоскопа с помощью игольчатого электрода провели коагуляцию волосяных луковиц и питающих их сосудов, то есть фактически выполнили электроэпиляцию. Пациент был выписан в этот же день», — отметили в пресс-службе.

 
Теги: Новости
 
 
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Врачи выполнили довольно необычную операцию - электроэпиляцию гортани.
 
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