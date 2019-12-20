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Биатлон. Смешанная эстафета на этапе в Обертиллиахе отменена из-за проблем с электричеством
Источник материала: Партизан
Смешанная эстафета на третьем этапе Кубка ИБУ в австрийском Обертиллиахе отменена по причине проблем с электричеством на биатлонном стадионе.
"Из-за проблем с электричеством в Обертиллиахе судьи соревнований приняли решение отменить смешанную эстафету!" — говорится в сообщении пресс-службы ИБУ.
Ранее на третьем этапе Кубка ИБУ в Обертиллиахе состоялись соревнования в синглмиксте. Сборная Беларуси заняла 12-е место.
Четвертый этап Кубка ИБУ пройдет 10-12 января в Брезно-Осрблье (Словакия).
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Смешанная эстафета на третьем этапе Кубка ИБУ в австрийском Обертиллиахе отменена по причине проблем с электричеством на биатлонном стадионе.
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