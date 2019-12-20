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В Москве +6, в Киеве +9. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 декабря
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают переменную облачность и +10. На три градуса прохладнее в Вене, рассказали в программе
В Риме ожидается +15 и дождь. Облачно с прояснениями и +13 будет в Мадриде.
В Афинах обещают +16. В Анкаре прогнозируют +8 и дождь. На градус теплее в Софии.
В Риге и Вильнюсе ожидаются дожди и +5. В Киеве обещают +9 и дожди. На три пункта прохладнее в Варшаве. В Москве ожидаются дожди и +6.
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В Париже синоптики обещают переменную облачность и +10. На три градуса прохладнее в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус». В Риме ожидается +15 и дождь....
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