В Минске в одном из магазинов продают говядину почти за 170 рублей за килограмм

Источник материала: Tut.by

В Минске в одном из магазинов продают стейк из мраморной говядины по цене в 67 рублей 99 копеек за 400 грамм. То есть один килограмм этого мяса обойдется почти 170 рублей. Стейк привезен из России.





Средняя зарплата в Минске в октябре составила 1542 рубля до уплаты налогов. В Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). То есть средняя зарплата минчан в мае после уплаты налогов составила около 1326 рублей. На эту сумму выйдет почти 8 килограмм мраморной говядины.