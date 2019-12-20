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В Минске в одном из магазинов продают говядину почти за 170 рублей за килограмм

21.12.2019 20:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в одном из магазинов продают стейк из мраморной говядины по цене в 67 рублей 99 копеек за 400 грамм. То есть один килограмм этого мяса обойдется почти 170 рублей. Стейк привезен из России.


Средняя зарплата в Минске в октябре составила 1542 рубля до уплаты налогов. В Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). То есть средняя зарплата минчан в мае после уплаты налогов составила около 1326 рублей. На эту сумму выйдет почти 8 килограмм мраморной говядины.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в одном из магазинов продают стейк из мраморной говядины по цене в 67 рублей 99 копеек за 400 грамм.
 
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