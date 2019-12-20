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В Минске в одном из магазинов продают говядину почти за 170 рублей за килограмм
Источник материала: Tut.by
В Минске в одном из магазинов продают стейк из мраморной говядины по цене в 67 рублей 99 копеек за 400 грамм. То есть один килограмм этого мяса обойдется почти 170 рублей. Стейк привезен из России.
Средняя зарплата в Минске в октябре составила 1542 рубля до уплаты налогов. В Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). То есть средняя зарплата минчан в мае после уплаты налогов составила около 1326 рублей. На эту сумму выйдет почти 8 килограмм мраморной говядины.
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В Минске в одном из магазинов продают стейк из мраморной говядины по цене в 67 рублей 99 копеек за 400 грамм.
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