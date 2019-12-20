|
Ёлка в кадке: как выбрать и ухаживать?
Источник материала: СТВ
Сотни ёлочных базаров на днях открылись по всей Беларуси. Тренд последних лет – деревья в кадке. Это и для экологии полезно, и мусора в квартире от них меньше, и простоять такая ёлка может до весны. Как выбрать такую ель? Советы специалиста – в программе
Диана Апанасевич, специалист по озеленению:
Ель в кадке требует определённого ухода в новогодние праздники. Первое, вы должны выбрать самое прохладное место в помещении – к примеру, возле окна или балконной двери. Ни в коем случае её нельзя ставить возле батареи. И второе, нужно обеспечить её максимальным увлажнителем. Для этого раз, два сбрызгивайте хвою из пульверизатора или поставьте вокруг неё увлажнитель для воздуха. Если вы купили ёлочку раньше новогодних праздников, не нужно её сразу же ставить в дом. Поставьте её в прохладное место либо на улицу, либо на холодный балкон. И за 2-3 дня до новогодних праздников вы можете выставить её у себя в квартире и украсить. После этого, спустя 7-8 дней вам нужно обязательно выставить её либо на балкон, либо на улицу. И в последующем хранить её до весны. После 15 марта ориентировочно, в зависимости от погодных условий, вы можете её высаживать в грунт. Если ёлку передержать в помещении долго, она начнёт сыпаться. И при этом процент приживаемости намного уменьшается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотни ёлочных базаров на днях открылись по всей Беларуси. Тренд последних лет – деревья в кадке. Это и для экологии полезно, и мусора в квартире от них меньше, и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)