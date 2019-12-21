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Что светит за незаконную вырубку новогодней ели

21.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Что светит за незаконную вырубку новогодней ели

Приобретенное нелегальным образом дерево может обойтись человеку в десятки раз дороже, чем купленное законно, сообщил на пресс-конференции в БелТА первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Хочу напомнить гражданам, что незаконная рубка либо повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах влечет наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин, — отметил В. Шатравко. — На индивидуального предпринимателя — от 20 до 200 БВ, на юридическое лицо — от 50 до 300 БВ.

По его словам, кроме штрафа нарушителю еще придется возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере таксы, установленной Указом Президента от 24 июня 2008 года № 348. Но и это еще не все.

 В случае невозможности изъятия новогоднего дерева для его законной реализации (из-за механического повреждения или потери эстетических качеств) в придачу к штрафу нарушителю придется заплатить 1 БВ за каждое дерево, — пояснил В. Шатравко. — Поэтому просим граждан не рисковать своими деньгами и не нарушать лесное законодательство.

minsknews.by
 
Теги: Минск
 
 
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Приобретенное нелегальным образом дерево может обойтись человеку в десятки раз дороже, чем купленное законно, сообщил на пресс-конференции в БелТА первый...
 
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