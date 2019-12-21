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Что светит за незаконную вырубку новогодней ели
21.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Приобретенное нелегальным образом дерево может обойтись человеку в десятки раз дороже, чем купленное законно, сообщил на пресс-конференции в БелТА первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
— Хочу напомнить гражданам, что
По его словам, кроме штрафа нарушителю еще придется возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере таксы, установленной Указом Президента от 24 июня 2008 года № 348. Но и это еще не все.
— В случае невозможности изъятия
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Приобретенное нелегальным образом дерево может обойтись человеку в десятки раз дороже, чем купленное законно, сообщил на пресс-конференции в БелТА первый...
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