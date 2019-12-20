Источник материала: Новости Волковыска

⚡ В связи с ожидаемым неблагоприятным природным явлением на 22 декабря 2019-го в Беларуси объявлен желтый уровень опасности❗

Белгидромет предупреждает о тумане в отдельных районах республики. Погодные условия могут повлиять на дорожную обстановку. Поэтому участникам автомобильного движения рекомендуют быть более внимательными и осторожными.

В республике температура воздуха будет от +4°С до +10°С, на большей части территории страны временами будут идти дожди.

В Волковыске ожидается от +5°С до +7°С, сплошная облачность и дожди.