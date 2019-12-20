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Драка дальнобойщиков в Германии: белорус задержан, литовец без сознания в больнице

21.12.2019 21:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Германии в драке трех дальнобойщиков серьезно пострадал литовский водитель. Одного подозреваемого в нанесении травм задержали — это гражданин Беларуси. Второй дальнобойщик находится в розыске. Об этом сообщает портал belmir.by со ссылкой на местную полицию.


Фото: pixabay.com

Инцидент произошел 14 декабря в городе Реда-Виденбрюк. На стоянке крупного предприятия между тремя водителями грузовиков возникла ссора, переросшая в драку. В результате 47-летний литовец получил тяжелые травмы и в бессознательном состоянии был госпитализирован.

Полиция начала расследование по делу. После опроса свидетелей, один из которых, в частности, рассказал, что литовцу наносили удары руками и ногами, был установлен и задержан первый подозреваемый — 27-летний белорус.

Второй дальнобойщик сейчас разыскивается. По описанию, это русскоговорящий водитель грузовика для перевозки мяса, 30−40 лет, среднего роста, со светлыми короткими волосами. На нем были серая спортивная куртка и белые защитные ботинки.

 
 
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Второй дальнобойщик сейчас разыскивается. По описанию, это русскоговорящий водитель грузовика для перевозки мяса.
 
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