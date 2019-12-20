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«Понравилось играть с мужчинами». Футболисты «Ислочи» провели тимбилдинг, сыграв в товарищеском матче

21.12.2019 21:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Менее месяца назад в Беларуси завершился футбольный сезон, однако это не мешает профессионалам своего дела схлестнуться в товарищеском матче. Футболисты «Ислочи» провели отличный тимбилдинг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Понравилось играть с мужчинами». Футболисты «Ислочи» провели тимбилдинг, сыграв в товарищеском матче

На базе крытого манежа женская, мужская и детские команды устроили «междусобойчик». Такие встречи – отличный шанс получше узнать своих одноклубников, тренерский и административный штабы. Забивали все – парни, девушки, дети, а на последней минуте отличился даже талисман команды волк Вулфи, без которого не обходится ни одна встреча «Ислочи».

«Понравилось играть с мужчинами». Футболисты «Ислочи» провели тимбилдинг, сыграв в товарищеском матче

Валерия Шахрай, капитан женской команды «Ислочь-РГУОР»:
Понравилось играть с мужчинами, потому что это быстрее, скорости. Ну и вообще для настроения.

Такие мероприятия – и развитие, и общение в первую очередь, познакомишься поближе.

Напомним, что этот сезон в высшей лиге «Ислочь» с 47 очкми завершила на пятом месте турнирной таблицы, в то время как девушки с 35 баллами стали четвертыми.

«Понравилось играть с мужчинами». Футболисты «Ислочи» провели тимбилдинг, сыграв в товарищеском матче

Люди в материале: Валерия Шахрай
 
 
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Новости Беларуси. Менее месяца назад в Беларуси завершился футбольный сезон, однако это не мешает профессионалам своего дела схлестнуться в товарищеском матче....
 
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