Концерт юных артистов, розыгрыши «рыбных» подарков, новогодняя ярмарка-продажа «Рыба Беларуси 2019» и елочный базар в Волковыске.

Смотрите фоторепортаж прекрасного субботнего дня и веселого предновогоднего настроения волковычан от Игоря Варчика.

Рыбная суббота

Рыбная суббота

Рыбная суббота

Рыбная суббота

Рыбная суббота

Рыбная суббота

Рыбная суббота

Рыбная суббота

Рыбная суббота

Рыбная суббота

Рыбная суббота