Концерт юных артистов, розыгрыши «рыбных» подарков, новогодняя ярмарка-продажа «Рыба Беларуси 2019» и елочный базар в Волковыске.
Смотрите фоторепортаж прекрасного субботнего дня и веселого предновогоднего настроения волковычан от
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Рыбная суббота
21.12.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Концерт юных артистов, розыгрыши «рыбных» подарков, новогодняя ярмарка-продажа «Рыба Беларуси 2019» и елочный базар в Волковыске.
Смотрите фоторепортаж прекрасного субботнего дня и веселого предновогоднего настроения волковычан от
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Концерт юных артистов, розыгрыши «рыбных» подарков, новогодняя ярмарка-продажа «Рыба Беларуси 2019» и елочный базар в Волковыске....
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