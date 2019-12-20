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Главный тренер «Минчанки-2» о проигрыше «Жемчужине Полесья»: «Не хватило силёнок немножко»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Жемчужина Полесья» – полуфиналист Кубка Беларуси. 21 декабря мозырская команда одолела «Минчанку-2» и заработала путевку в титульную часть «Финала четырех», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Если в первом матче волейболисткам понадобилось 5 партий, чтобы определить лучшего, то сегодня подопечные Михаила Коваленко всего за три сета обыграли столичную команду.
Михаил Коваленко, главный тренер ВК «Жемчужина Полесья»:
Борис Коляда, главный тренер ВК «Минчанка-2»:
Финальная часть женских соревнований состоится в Могилеве 27-29 декабря.
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Новости Беларуси. «Жемчужина Полесья» – полуфиналист Кубка Беларуси. 21 декабря мозырская команда одолела «Минчанку-2» и заработала путевку в титульную часть...
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