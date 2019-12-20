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«Я уже три первых места занял». Как проходит этап соревнований по детскому плаванию «Супер Кап БГУФК»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большое плавание для детей. В эти выходные в комплексе Белорусского государственного университета физической культуры проходит второй этап соревнований «Супер Кап БГУФК» (SUPER CUP BSUPC), сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первый тур состоялся в сентябре, а текущий посвящен памяти многократной чемпионки БССР, генерального секретаря Белорусской федерации плавания Татьяны Жуковой.
Участвуют около 700 ребят из Беларуси, России, Литвы и даже Кипра. Соревнуются юные спортсмены в пяти возрастных категориях: от 2005 до 2010 годов рождения. Причем на водных дорожках как те, кто занимается в специализированных плавательных школах, так и те, кто тренируется в свое удовольствие.
Андрей Шишко, начальник спортивного клуба БГУФК:
Галина Башлакова, заведующая кафедрой водных видов спорта БГУФК:
Иван Михальчик, участник соревнований:
Второй этап завершится 22 декабря, но впереди у ребят будет еще и третий тур. Финальной точкой станет фестиваль водных видов спорта, который пройдет в мае 2020 года.
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«Я уже три первых места занял». Как проходит этап соревнований по детскому плаванию «Супер Кап БГУФК»
Новости Беларуси. Большое плавание для детей. В эти выходные в комплексе Белорусского государственного университета физической культуры проходит второй этап...
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