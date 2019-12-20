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«Я уже три первых места занял». Как проходит этап соревнований по детскому плаванию «Супер Кап БГУФК»

21.12.2019 21:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Большое плавание для детей. В эти выходные в комплексе Белорусского государственного университета физической культуры проходит второй этап соревнований «Супер Кап БГУФК» (SUPER CUP BSUPC), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Я уже три первых места занял». Как проходит этап соревнований по детскому плаванию «Супер Кап БГУФК»

Первый тур состоялся в сентябре, а текущий посвящен памяти многократной чемпионки БССР, генерального секретаря Белорусской федерации плавания Татьяны Жуковой.

Участвуют около 700 ребят из Беларуси, России, Литвы и даже Кипра. Соревнуются юные спортсмены в пяти возрастных категориях: от 2005 до 2010 годов рождения. Причем на водных дорожках как те, кто занимается в специализированных плавательных школах, так и те, кто тренируется в свое удовольствие.

«Я уже три первых места занял». Как проходит этап соревнований по детскому плаванию «Супер Кап БГУФК»

Андрей Шишко, начальник спортивного клуба БГУФК:
У нас борются дети за ценные призы, медали, грамоты, кубок в командном первенстве. Каждый ребенок, проплыв на нашем этапе, зарабатывает определенное количество очков, и у нас ведется таблица. После первого этапа дети получили определенное количество очков, после второго этапа они также получат свои очки. Мы уже выявим лучшего из четырех этапов, вручим ценные призы и подарки.

«Я уже три первых места занял». Как проходит этап соревнований по детскому плаванию «Супер Кап БГУФК»

Галина Башлакова, заведующая кафедрой водных видов спорта БГУФК:
Прежде всего это великолепная возможность попробовать проплыть в таком замечательном бассейне – на 50 метров, их не так много у нас в республике. Он считается одним из лучших бассейнов. Здесь тренируется национальная команда – не только по плаванию, но и по другим водным видам спорта. Здесь отличная легкая вода.

«Я уже три первых места занял». Как проходит этап соревнований по детскому плаванию «Супер Кап БГУФК»

Иван Михальчик, участник соревнований:
Мне понравилось все. По-моему, тогда эстафет не было, но сейчас будет. Я уже три первых места занял. Мне это очень нравится, я очень люблю плавать и буду продолжать.

Второй этап завершится 22 декабря, но впереди у ребят будет еще и третий тур. Финальной точкой станет фестиваль водных видов спорта, который пройдет в мае 2020 года.

«Я уже три первых места занял». Как проходит этап соревнований по детскому плаванию «Супер Кап БГУФК»

«Я уже три первых места занял». Как проходит этап соревнований по детскому плаванию «Супер Кап БГУФК»

Люди в материале: Андрей Шишко, Галина Башлакова, Иван Михальчик
 
 
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