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Претендует на звание культурного наследия Беларуси. Чем уникальны одеяла, которые ткут мастерицы в Лепеле

21.12.2019 20:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лепельском доме ремесел воссоздали одеяло, выполненное в уникальной технике ткачества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изделие претендует на звание культурного наследия Беларуси.

Претендует на звание культурного наследия Беларуси. Чем уникальны одеяла, которые ткут мастерицы в Лепеле

Подобные одеяла с аутентичным рисунком некогда ткали долгими зимними вечерами белорусские мастерицы, пока их мужья ходили за солью на ярмарки в Полоцк. А это около сотни километров только в одну сторону!

Еще больше интересных фактов – в материале Анастасии Бут.

Претендует на звание культурного наследия Беларуси. Чем уникальны одеяла, которые ткут мастерицы в Лепеле

Светлана Золотухо, мастер по ткачеству Лепельского дома ремесел:
Когда мы приходим в экспедицию и находим эти кусочки – не то, что они дома лежат, они могут быть где угодно. Может быть у кого-нибудь на заборе, может, в кладовке лежат. Кусочек – это все, что нашли. 

С него и начали восстанавливать так называемые «накладаныя» одеяла. Аутентичные, характерные только для лепельской земли. За основу, как и тогда, брали черненый лен. Узоры – шерстяная нить. Точь-в-точь те цвета, которые были в оригинале.

Претендует на звание культурного наследия Беларуси. Чем уникальны одеяла, которые ткут мастерицы в Лепеле

Претендует на звание культурного наследия Беларуси. Чем уникальны одеяла, которые ткут мастерицы в Лепеле

Претендует на звание культурного наследия Беларуси. Чем уникальны одеяла, которые ткут мастерицы в Лепеле

Елена Камеко, мастер по ткачеству Лепельского дома ремесел:
Во время войны очень много было утеряно, утрачено. Тем не менее, бабушки, сохранив свое мастерство, сохранив какие-то детали, запчасти станков, они все это восстанавливали по крупицам, по частицам. Доставали детали станков, ставили станки. Во что-то надо было одевать семью, чем-то укрывать детей, пеленать. Поэтому надо было все по новой ткать.

Претендует на звание культурного наследия Беларуси. Чем уникальны одеяла, которые ткут мастерицы в Лепеле

Претендует на звание культурного наследия Беларуси. Чем уникальны одеяла, которые ткут мастерицы в Лепеле

Претендует на звание культурного наследия Беларуси. Чем уникальны одеяла, которые ткут мастерицы в Лепеле

Техника уникальная – одностороннего перебора с выбором. По факту, это смешение трех разных видов ткачества. Само одеяло состоит из двух частей – старые станки не позволяли ткать полотно более 60 сантиметров в ширину.

Елена Камеко:
Как говорила моя бабушка: «То, что в голове – за плечами не носить». Это умение нужно сохранить – не только материал, который мы держим в руках, но и передать детям.

Претендует на звание культурного наследия Беларуси. Чем уникальны одеяла, которые ткут мастерицы в Лепеле

Претендует на звание культурного наследия Беларуси. Чем уникальны одеяла, которые ткут мастерицы в Лепеле

Претендует на звание культурного наследия Беларуси. Чем уникальны одеяла, которые ткут мастерицы в Лепеле

Претендует на звание культурного наследия Беларуси. Чем уникальны одеяла, которые ткут мастерицы в Лепеле

Ульяна Камеко, ученица кружка ткачества Лепельского дома ремесел:
Я смотрела за работой мамы. Мне очень понравилось. Это увлекательно, хоть и сложно. Но есть свободное время, как-то хочется чем-то заняться, сделать что-то своими руками.

Чтобы разработать рисунок, подобрать нитки и соткать аутентичное «накладанае» одеяло, мастерицам потребовался целый год. Теперь ремесленицы надеются получить для него статус культурного наследия Беларуси. Как когда-то лепельские обряд «Женитьба Терешки» и блюдо «Клецки с душами».

Претендует на звание культурного наследия Беларуси. Чем уникальны одеяла, которые ткут мастерицы в Лепеле

Претендует на звание культурного наследия Беларуси. Чем уникальны одеяла, которые ткут мастерицы в Лепеле

Претендует на звание культурного наследия Беларуси. Чем уникальны одеяла, которые ткут мастерицы в Лепеле

Люди в материале: Анастасия Бут, Светлана Золотухо, Елена Камеко, Ульяна Камеко
 
 
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Новости Беларуси. В Лепельском доме ремесел воссоздали одеяло, выполненное в уникальной технике ткачества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изделие...
 
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