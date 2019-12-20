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Претендует на звание культурного наследия Беларуси. Чем уникальны одеяла, которые ткут мастерицы в Лепеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Лепельском доме ремесел воссоздали одеяло, выполненное в уникальной технике ткачества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изделие претендует на звание культурного наследия Беларуси.
Подобные одеяла с аутентичным рисунком некогда ткали долгими зимними вечерами белорусские мастерицы, пока их мужья ходили за солью на ярмарки в Полоцк. А это около сотни километров только в одну сторону!
Светлана Золотухо, мастер по ткачеству Лепельского дома ремесел:
Елена Камеко, мастер по ткачеству Лепельского дома ремесел:
Техника уникальная – одностороннего перебора с выбором. По факту, это смешение трех разных видов ткачества. Само одеяло состоит из двух частей – старые станки не позволяли ткать полотно более 60 сантиметров в ширину.
Елена Камеко:
Ульяна Камеко, ученица кружка ткачества Лепельского дома ремесел:
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Претендует на звание культурного наследия Беларуси. Чем уникальны одеяла, которые ткут мастерицы в Лепеле
Новости Беларуси. В Лепельском доме ремесел воссоздали одеяло, выполненное в уникальной технике ткачества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изделие...
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