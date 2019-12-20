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Какой будет погода на Новый год? Народные приметы на конец декабря
Источник материала: СТВ
23 декабря – день Мины Красноречивого. По преданию, святой помогал от болезней глаз. Ясное утро предвещало скорые морозы, рассказали в программе
25 декабря – день Спиридона. В народе его ещё называли Солнцеворот. Это время самой длинной ночи и самого короткого дня в году. Если солнце светит лучисто – жди на Новый год мороз и солнце.
26 декабря – Евстратиев день. В народе говорили – какой день, таким будет январь.
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23 декабря – день Мины Красноречивого. По преданию, святой помогал от болезней глаз. Ясное утро предвещало скорые морозы, рассказали в программе «Плюс-минус». 25...
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