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Бекша об игре «Шахтёра» и «Западного Буга»: «В этой паре мы являлись лидерами и мы это доказали»

21.12.2019 22:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Большой волейбол в Бресте. В городе над Бугом проходят матчи «Финала четырех» Кубка Беларуси среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

21 декабря «Западный Буг» встречался с солигорским «Шахтером». Наибольшее сопротивление брестчане оказали в первой партии, где уступили – 18:25. В двух следующих «горняки» победили уверенно и с одинаковым счетом – 25:15, 25:15.

Бекша об игре «Шахтёра» и «Западного Буга»: «В этой паре мы являлись лидерами и мы это доказали»

Бекша об игре «Шахтёра» и «Западного Буга»: «В этой паре мы являлись лидерами и мы это доказали»

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:
В начале первой партии соперник хорошо подавал. Мы не совсем справлялись с приемом. Но затем наладили прием и дальше у нас стало получаться. Во всех компонентах мы были чуть-чуть лучше. В этой паре мы являлись лидерами и мы это доказали. Дал всем ребятам поиграть.

В финале, который состоится 22 декабря, подопечные Виктора Бекши сыграют с победителем встречи между минским «Строителем» и гомельской «Энергией».

Бекша об игре «Шахтёра» и «Западного Буга»: «В этой паре мы являлись лидерами и мы это доказали»

Бекша об игре «Шахтёра» и «Западного Буга»: «В этой паре мы являлись лидерами и мы это доказали»

Бекша об игре «Шахтёра» и «Западного Буга»: «В этой паре мы являлись лидерами и мы это доказали»

Люди в материале: Виктор Бекша
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Большой волейбол в Бресте. В городе над Бугом проходят матчи «Финала четырех» Кубка Беларуси среди мужских команд, сообщили в программе...
 
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