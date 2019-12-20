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Бекша об игре «Шахтёра» и «Западного Буга»: «В этой паре мы являлись лидерами и мы это доказали»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большой волейбол в Бресте. В городе над Бугом проходят матчи «Финала четырех» Кубка Беларуси среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
21 декабря «Западный Буг» встречался с солигорским «Шахтером». Наибольшее сопротивление брестчане оказали в первой партии, где уступили – 18:25. В двух следующих «горняки» победили уверенно и с одинаковым счетом – 25:15, 25:15.
Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:
В финале, который состоится 22 декабря, подопечные Виктора Бекши сыграют с победителем встречи между минским «Строителем» и гомельской «Энергией».
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Новости Беларуси. Большой волейбол в Бресте. В городе над Бугом проходят матчи «Финала четырех» Кубка Беларуси среди мужских команд, сообщили в программе...
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