В Бресте 21 декабря зажгли огни на главной новогодней елке города

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня торжественно открыли главную елку города, передает корреспондент БЕЛТА.





В этом году макушку 24-метровой новогодней красавицы, установленной на площади Ленина в областном центре, украсила не традиционная звезда, а футбольный мяч - как символ победы команды "Динамо-Брест" в чемпионате страны. Весит эта необычная верхушка около 50 кг, в диаметре - 1,5 м.





Авторы главной сенсации года, подарившие массу положительных эмоций даже далеким от футбола брестчанам, сегодня также прибыли на праздник. Футболисты вышли на площадь с бело-синими флагами и под аплодисменты зрителей исполнили задорный рэп.





Вместе с председателем горисполкома Александром Рогачуком в церемонии символического зажжения огней на новогодней елке приняли участие самые яркие представители брестского футбола - преданный болельщик "Динамо-Брест" девятилетний Никита Полуянов и легендарный форвард команды Роман Василюк.