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В Бресте 21 декабря зажгли огни на главной новогодней елке города

21.12.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня торжественно открыли главную елку города, передает корреспондент БЕЛТА.

В Бресте 21 декабря зажгли огни на главной новогодней елке города

В этом году макушку 24-метровой новогодней красавицы, установленной на площади Ленина в областном центре, украсила не традиционная звезда, а футбольный мяч - как символ победы команды "Динамо-Брест" в чемпионате страны. Весит эта необычная верхушка около 50 кг, в диаметре - 1,5 м.

В Бресте 21 декабря зажгли огни на главной новогодней елке города

Авторы главной сенсации года, подарившие массу положительных эмоций даже далеким от футбола брестчанам, сегодня также прибыли на праздник. Футболисты вышли на площадь с бело-синими флагами и под аплодисменты зрителей исполнили задорный рэп.

В Бресте 21 декабря зажгли огни на главной новогодней елке города

Вместе с председателем горисполкома Александром Рогачуком в церемонии символического зажжения огней на новогодней елке приняли участие самые яркие представители брестского футбола - преданный болельщик "Динамо-Брест" девятилетний Никита Полуянов и легендарный форвард команды Роман Василюк.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте сегодня торжественно открыли главную елку города, передает корреспондент БЕЛТА. В этом году макушку 24-метровой новогодней красавицы, установленной на...
 
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