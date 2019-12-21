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Тэйлор пропускает в среднем более 6 шайб за матч. «Динамо» подписало с ним контракт на полтора года

21.12.2019 22:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канадский вратарь минского «Динамо» Дэнни Тэйлор имеет хороший шанс стать основным голкипером команды на остаток сезона. Впрочем, пока возвращение североамериканца в команду получается крайне неудачным.


Фото: пресс-служба «Адмирала»

Тэйлор выступал за команду в сезоне-14/15 и вернулся в клуб в ноябре. С Дэнни был заключен просмотровый контракт на три матча. Главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт заявил, что цель приглашения канадца — разбудить неудачно начавшего сезон Юнаса Энрота.

Свой первый матч Дэнни провел против «Спартака». Тэйлор пропустил шесть шайб за 43 минуты и был заменен на Михаила Карнаухова.

Через пять дней канадец вышел на 28 секунд в матче против «Адмирала», временно заменив Юнаса Энрота.

После этого Тэйлору был предложен полноценный контракт аж до мая 2021 года. Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что Дэнни впечатлил тренерский штаб на тренировках и подписался на выгодных условиях, а также отметил, что это позволит белорусским голкиперам выступать за фарм-клубы минчан.

Первого декабря Тэйлор провел весь матч против «Барыса», пропустив четыре гола, а в субботу вышел в старте с «Адмиралом» и был заменен во втором перерыве после пяти пропущенных голов.

Дэнни Тэйлор пропускает в среднем 6,4 гола за 60 минут. Это худший показатель среди 71 вратаря, которые выходили на площадку в этом сезоне КХЛ, включая пятерых голкиперов «Динамо»: Карнаухов пропускает в среднем 2,29 шайбы, Энрот — 3,13, Осипков — 3,74, Толопило — 4,02.

 
 
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Канадский вратарь минского «Динамо» Дэнни Тэйлор имеет хороший шанс стать основным голкипером команды на остаток сезона. Впрочем, пока возвращение...
 
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