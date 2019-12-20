Авария на автодороге «Брест-Минск»: двое погибших и один травмированный

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 21 декабря, около 18:30 водитель грузовика «Рено Магнум» на 149 км автодороги М1/Е30 «Брест-Минск» остановился для поворота налево. В этот момент в него ударился автомобиль «Мерседес».





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В результате столкновения водитель внедорожника 1975 г.р. получил травмы и позже был доставлен в больницу. Две девушки-пассажирки (жительницы Витебской области 1994 и 1989 г.р.) скончались на месте происшествия.





По предварительной информации, водители обоих авто трезвы.

⚠️На месте аварии работают сотрудники ГАИ , МЧС , следователи, эксперты. Устанавливаются причины и условия совершения ДТП.