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Авария на автодороге «Брест-Минск»: двое погибших и один травмированный

21.12.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 21 декабря, около 18:30 водитель грузовика «Рено Магнум» на 149 км автодороги М1/Е30 «Брест-Минск» остановился для поворота налево. В этот момент в него ударился автомобиль «Мерседес».

Авария на автодороге «Брест-Минск»: двое погибших и один травмированный

больше фото и видео смотрите по ссылке

Авария на автодороге «Брест-Минск»: двое погибших и один травмированный

В результате столкновения водитель внедорожника 1975 г.р. получил травмы и позже был доставлен в больницу. Две девушки-пассажирки (жительницы Витебской области 1994 и 1989 г.р.) скончались на месте происшествия.

Авария на автодороге «Брест-Минск»: двое погибших и один травмированный

По предварительной информации, водители обоих авто трезвы.

⚠️На месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, эксперты. Устанавливаются причины и условия совершения ДТП.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Сегодня, 21 декабря, около 18:30 водитель грузовика «Рено Магнум» на 149 км автодороги М1/Е30 «Брест-Минск» остановился для поворота налево. В этот момент в него...
 
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