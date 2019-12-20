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Фристайл. Александра Романовская завоевала серебро этапа КМ в Китае
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белоруска Александра Романовская завоевала серебро этапа Кубка мира по фристайлу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в Китае.
Золото выиграла китаянка Сюй Мэнтао. Ее выступление судьи оценили в 105,53 балла. Результат нашей спортсменки – 93,44 балла. В соревнованиях у мужчин лучший результат среди белорусов показал Максим Густик – он четвертый.
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Новости Беларуси. Белоруска Александра Романовская завоевала серебро этапа Кубка мира по фристайлу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в...
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