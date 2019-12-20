Фристайл. Александра Романовская завоевала серебро этапа КМ в Китае

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белоруска Александра Романовская завоевала серебро этапа Кубка мира по фристайлу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в Китае.

Александра Романовская: «Фристайл делает меня счастливой»

Золото выиграла китаянка Сюй Мэнтао. Ее выступление судьи оценили в 105,53 балла. Результат нашей спортсменки – 93,44 балла. В соревнованиях у мужчин лучший результат среди белорусов показал Максим Густик – он четвертый.







