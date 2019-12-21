Врач общей практики Турецкой амбулатории Ольга Знарко знает, как справится со стрессом

Источник материала: Полымя

Стресс — ответная реакция организма на негативные эмоции, перенапряжение. Каждый человек переживает стресс ежедневно в разной степени, что приводит к психологическим и физическим проблемам организма.





Но все ли так плохо? Нет! На самом деле стресс необходим человеку, т.к. при переживании стрессовой ситуации в организме вырабатывается адреналин, который заставляет человека искать выход из сложившейся ситуации. Но если стресс переживается человеком часто или постоянно, то это может вызвать не только психическое расстройство, но и многие расстройства организма в целом, которые ведут к серьезным заболеваниям.

Стресс уменьшает объем мозга. Ученые зафиксировали уменьшение серого вещества в зоне мозга, отвечающей за эмоции и выполнение физиологических функций. Они подозревают, что такая реакция может быть причиной развития психических заболеваний в будущем.

Хронический стресс повышает риск развития диабета. Ученые обнаружили, что постоянный стресс способствует развитию диабета 2-го типа у мужчин. В другом исследовании нашли связь между стрессом и риском появления диабета и у женщин.

Стресс повышает риск возникновения инфаркта. Согласно исследованиям, постоянные стрессы могут повышать риск возникновения инфаркта на 27%. А у людей, уже перенесших его и продолжающих испытывать стресс, риск повторного инфаркта в течение двух лет может возрастать на 42%. Хронический стресс ослабляет иммунитет. Во время стресса в организме усиливается выработка гормона кортизола. В результате защитные ресурсы не могут бороться с инфекциями и заболеваниями в полную силу. По этой причине человеку, испытывающему стресс, труднее вылечиться и легче заразиться ОРВИ.

Стресс приближает старение. По мнению ученых, именно стрессы — одна из причин приближения старости. Всему виной теломеры — участки хромосомы, отвечающие за возможность деления клетки и, в итоге, за продолжительность жизни. Теломеры укорачиваются при каждом делении клетки, с возрастом деление прекращается и клетка гибнет. По мнению многих исследователей, стресс способен ускорить укорачивание теломер.

Негативное восприятие стресса намного опаснее, чем стресс сам по себе. По своей природе стресс — это не самая сложная ситуация или проблема, а то, как мы ее воспринимаем. Люди, которые хотя и находятся в стрессовой ситуации, но не воспринимают ее такой, менее подвержены развитию заболеваний, чем те, кто считает свою жизнь напряженной. Полностью исключить стрессы из жизни невозможно, да и не нужно, однако важно учиться действовать в них с минимальными потерями для психического и физического здоровья. Научно доказано, что справляться со стрессом помогают медитация, хорошая музыка, прогулки на свежем воздухе, плавание. Обычные силовые тренировки также снижают уровень напряженности и помогают справиться с его последствиями.

Способов борьбы со стрессом придумано множество. Часть из них связаны с отвлечением: например, просмотр смешного сериала или чтение книг. Часть — с пищей, например, в одном из исследований у людей, которые ели шоколад, уровень кортизола был ниже, чем у тех, кто не ел.

Не пренебрегайте помощью специалистов, если чувствуете, что стресс — серьезная проблема для вас. Психологи помогут разобраться с мешающими вам установками, что само по себе снизит уровень стресса.

Чтобы успешно бороться со стрессом, стоит больше прислушиваться к себе, уметь осознавать свое состояние и чувства и понимать, чем они вызваны.

Знаете, есть такой анекдот. Доктор спрашивает у пациента: «Как вы расслабляетесь?» – «А я не напрягаюсь!». Вот и я стараюсь «не напрягаться», поменьше обращать внимания на плохую погоду и хамство, в каждой ситуации пытаюсь найти что-то хорошее. Конечно, усталость, раздражение, внутреннее напряжение рано или поздно переполняют чашу. В такие моменты предпочитаю посидеть дома, пообщаться с родными, не люблю выносить негатив на всеобщее обозрение. Считаю, что людям надо нести радость и доброту. Люблю поплавать – физически ощущаю, как вода забирает негативную энергию. Конечно, эффективнее всего сменить обстановку. Но это не всегда получается.

Ольга ЗНАРКО,

врач общей практики Турецкой амбулатории