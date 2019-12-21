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Врач общей практики Турецкой амбулатории Ольга Знарко знает, как справится со стрессом

22.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Стресс — ответная реакция организма на негативные эмоции, перенапряжение. Каждый человек переживает стресс ежедневно в разной степени, что приводит к психологическим и физическим проблемам организма.

Врач общей практики Турецкой амбулатории Ольга Знарко знает, как справится со стрессом

Но все ли так плохо? Нет! На самом деле стресс необходим человеку, т.к. при переживании стрессовой ситуации в организме вырабатывается адреналин, который заставляет человека искать выход из сложившейся ситуации. Но если стресс переживается человеком часто или постоянно, то это может вызвать не только психическое расстройство, но и многие расстройства организма в целом, которые ведут к серьезным заболеваниям.

Стресс уменьшает объем мозга. Ученые зафиксировали уменьшение серого вещества в зоне мозга, отвечающей за эмоции и выполнение физиологических функций. Они подозревают, что такая реакция может быть причиной развития психических заболеваний в будущем.

Хронический стресс повышает риск развития диабета. Ученые обнаружили, что постоянный стресс способствует развитию диабета 2-го типа у мужчин. В другом исследовании нашли связь между стрессом и риском появления диабета и у женщин.

Стресс повышает риск возникновения инфаркта. Согласно исследованиям, постоянные стрессы могут повышать риск возникновения инфаркта на 27%. А у людей, уже перенесших его и продолжающих испытывать стресс, риск повторного инфаркта в течение двух лет может возрастать на 42%. Хронический стресс ослабляет иммунитет. Во время стресса в организме усиливается выработка гормона кортизола. В результате защитные ресурсы не могут бороться с инфекциями и заболеваниями в полную силу. По этой причине человеку, испытывающему стресс, труднее вылечиться и легче заразиться ОРВИ.

Стресс приближает старение. По мнению ученых, именно стрессы — одна из причин приближения старости. Всему виной теломеры — участки хромосомы, отвечающие за возможность деления клетки и, в итоге, за продолжительность жизни. Теломеры укорачиваются при каждом делении клетки, с возрастом деление прекращается и клетка гибнет. По мнению многих исследователей, стресс способен ускорить укорачивание теломер.

Негативное восприятие стресса намного опаснее, чем стресс сам по себе. По своей природе стресс — это не самая сложная ситуация или проблема, а то, как мы ее воспринимаем. Люди, которые хотя и находятся в стрессовой ситуации, но не воспринимают ее такой, менее подвержены развитию заболеваний, чем те, кто считает свою жизнь напряженной. Полностью исключить стрессы из жизни невозможно, да и не нужно, однако важно учиться действовать в них с минимальными потерями для психического и физического здоровья. Научно доказано, что справляться со стрессом помогают медитация, хорошая музыка, прогулки на свежем воздухе, плавание. Обычные силовые тренировки также снижают уровень напряженности и помогают справиться с его последствиями.

Способов борьбы со стрессом придумано множество. Часть из них связаны с отвлечением: например, просмотр смешного сериала или чтение книг. Часть — с пищей, например, в одном из исследований у людей, которые ели шоколад, уровень кортизола был ниже, чем у тех, кто не ел.

Не пренебрегайте помощью специалистов, если чувствуете, что стресс — серьезная проблема для вас. Психологи помогут разобраться с мешающими вам установками, что само по себе снизит уровень стресса.

Чтобы успешно бороться со стрессом, стоит больше прислушиваться к себе, уметь осознавать свое состояние и чувства и понимать, чем они вызваны.

Знаете, есть такой анекдот. Доктор спрашивает у пациента: «Как вы расслабляетесь?» – «А я не напрягаюсь!». Вот и я стараюсь «не напрягаться», поменьше обращать внимания на плохую погоду и хамство, в каждой ситуации пытаюсь найти что-то хорошее. Конечно, усталость, раздражение, внутреннее напряжение рано или поздно переполняют чашу. В такие моменты предпочитаю посидеть дома, пообщаться с родными, не люблю выносить негатив на всеобщее обозрение. Считаю, что людям надо нести радость и доброту. Люблю поплавать – физически ощущаю, как вода забирает негативную энергию. Конечно, эффективнее всего сменить обстановку. Но это не всегда получается.

Ольга ЗНАРКО,
врач общей практики Турецкой амбулатории

 
 
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Стресс — ответная реакция организма на негативные эмоции, перенапряжение. Каждый человек переживает стресс ежедневно в разной степени, что приводит к
 
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