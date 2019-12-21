В Мире из гаража украли циркулярную пилу, пильные диски и алкоголь

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Оперативка за период с 9 по 15 декабря

За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского РОВД поступило 57 сообщений, 10 из которых о совершенных преступлениях, 23 – об административных правонарушениях, 24 сообщения о прочих происшествиях. К административной ответственности привлечено 17 правонарушителей. Возбуждено 1 уголовное дело по линии уголовного розыска. За нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечен 42-летний работник одного из предприятий района.

13 декабря возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч. 1 УК РБ («Кража»). В период с 7 по 13 декабря из гаража во дворе дачного дома в г. п. Мир украдены ручная циркулярная пила, штанга бензотримера, пильные диски и ряд других предметов, а также алкогольных напитков на общую сумму свыше 2-х базовых величин. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что кражу совершил неоднократно судимый за подобные преступления 51-летний местный житель.

Всего с начала 2019 года на территории района совершено 62 кражи, в том числе 16 краж личного имущества граждан из дачных домов и приусадебных участков.

Алексей ГАВРОШ,

начальник Кореличского РОВД