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Псориаз. Как с ним жить?

22.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Об основных моментах по уходу за кожей для профилактики обострения псориаза, рассказывает врач-дерматовенеролог Кореличской ЦРБ Анастасия СЛУК.

Псориаз. Как с ним жить?

Принимать ванны с морской солью. Морская соль смягчает кожные покровы, поэтому рекомендуется периодически, при приеме ванн, добавлять морскую соль. Соль может содержать в своем составе ароматизаторы (например, с запахом хвои), однако красители в составе недопустимы.

Избегать травмирования кожных покровов. На месте порезов, ссадин чаще всего возникают свежие высыпания. Это связано с тем, что при псориазе нарушается процесс ороговения и отторжения поверхностного слоя кожи, и на месте травмы появляется свежая бляшка.

Использовать мягкие губки при мытье. Жесткая мочалка травмирует кожу, что может привести к появлению новых высыпаний, как было описано выше.

Постоянно увлажнять кожу. При псориазе кожа склонна к избыточному ороговению, что приводит к сухости кожных покровов. Поэтому после мытья рекомендуется увлажнять кожу специальными средствами – эмолиентами. Примерами могут быть крема, содержащие в своем составе пантенол, мочевину.

Использовать домашние увлажнители воздуха. В осенне-зимний период с момента начала отопительного сезона рекомендуется использовать в помещениях увлажнители воздуха. Они предотвращают избыточное испарение влаги с кожных покровов.

Снизить до минимума контакт с бытовой химией. При уборке помещений, мытье посуды использовать резиновые перчатки с тканевой подкладкой, предотвращать попадание бытовой химии на кожу.

Использовать лечебные шампуни на постоянной основе. Необходимо использовать шампуни, содержащие в своем составе деготь, цинк. Один из вариантов — противогрибковый шампунь, содержащий кетоконазол.

Одежда. При выборе одежды отдавайте предпочтение более свободным моделям. При носке она не должна вызывать дискомфорт. Желательно, чтобы в составе присутствовали натуральные материалы.

 
 
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Об основных моментах по уходу за кожей для профилактики обострения псориаза, рассказывает врач-дерматовенеролог Кореличской ЦРБ Анастасия СЛУК. Принимать ванны с
 
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