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Музей «Линия Сталина» под Минском стал штабом генерала Мороза
22.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Под Минском в историко-культурном центре «Линия Сталина» открылась резиденция необычного Деда Мороза, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Такого школьники точно не ждали. Вместо сказочных эльфов - красноармейцы. Вместо хороводов – стрельба и метание гранаты. Развлечения «с огоньком», да и хозяин необычный. Он зовет себя генералом. Дед Мороз в мундире с погонами и каракулевой шапке с яркой звездой. Суровый, но подарки раздает охотно. Конечно, за стихотворение или песню.
Чтобы новый год обязательно стал лучше предыдущего, можно загадать желание. Для этого нужно оставить записку в необычной капсуле – старой артиллерийской гильзе. Дети верят и просят не только новые гаджеты и конструкторы.
Генерал Мороз рад таким просьбам и каждый год желает всем только одного.
Отдать честь новогоднему полководцу приезжают тысячи детей и взрослых со всего мира. В необычной резиденции уже побывали гости из 75 стран.
Сейчас время каникул. Дедушка со своей боевой Снегурочкой принимает одну группу за другой. Снег, конечно, он наколдовать не в силах. Поэтому много зимних забав детям недоступны. Но хорошее настроение на весь следующий год и без него обеспечено.
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Хозяин резиденции – Дед Мороз в мундире с погонами и каракулевой шапке со звездой.
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