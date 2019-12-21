Музей «Линия Сталина» под Минском стал штабом генерала Мороза

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под Минском в историко-культурном центре «Линия Сталина» открылась резиденция необычного Деда Мороза, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Такого школьники точно не ждали. Вместо сказочных эльфов - красноармейцы. Вместо хороводов – стрельба и метание гранаты. Развлечения «с огоньком», да и хозяин необычный. Он зовет себя генералом. Дед Мороз в мундире с погонами и каракулевой шапке с яркой звездой. Суровый, но подарки раздает охотно. Конечно, за стихотворение или песню.

Чтобы новый год обязательно стал лучше предыдущего, можно загадать желание. Для этого нужно оставить записку в необычной капсуле – старой артиллерийской гильзе. Дети верят и просят не только новые гаджеты и конструкторы.

«Чтобы всем было хорошо на Новый год, чтобы люди никогда не ссорились. Здоровье чтобы было. И счастье! Чтобы все желания исполнялись. Чтобы погода была хорошая», – говорят дети.

Генерал Мороз рад таким просьбам и каждый год желает всем только одного.

«Чтобы был мир на нашей земле. И на этой земле произрастало благополучие всех – и маленьких, и больших, и стареньких. Будет мир – будет все хорошо. Тем более, ваша телекомпания называется «МИР». Пусть мир смотрит вас!» – пожелал Дед Мороз.

Отдать честь новогоднему полководцу приезжают тысячи детей и взрослых со всего мира. В необычной резиденции уже побывали гости из 75 стран.

«Что иностранцы могут рассказать Дедушке Морозу? Они не стесняются! Кто-то поет песню на итальянском языке. Кто-то на немецком рассказывает стихотворения», – говорит специалист по встрече гостей Борис Проказов.

Сейчас время каникул. Дедушка со своей боевой Снегурочкой принимает одну группу за другой. Снег, конечно, он наколдовать не в силах. Поэтому много зимних забав детям недоступны. Но хорошее настроение на весь следующий год и без него обеспечено.