Источник материала: Новости Волковыска

21 декабря 2019 года в Свислочском районе Гродненской области грузовой поезд насмерть сбил 49-летнего мужчину.

Трагический случай произошел около шести часов вечера вблизи станции «Нестеровичи».

По предварительной информации, мужчина за 20 метров до приближающегося грузового состава внезапно начал переходить железнодорожные пути.

Машинистом было предпринято экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.