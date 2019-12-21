Порядок исчисления стажа работы индивидуальным предпринимателям

Источник материала: Полесская правда



О порядке исчисления стажа работы индивидуальным предпринимателям корреспонденту pinsknews.by рассказала заместитель начальника управления социального обслуживания и пенсионного обеспечения населения – начальник отдела пенсий и пособий комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Елена Кочурко.

Исчисление стажа работы для назначения пенсии, в том числе и за периоды предпринимательской деятельности, осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. «О пенсионном обеспечении» (далее – Закон).

В стаж работы засчитываются периоды предпринимательской деятельности при условии, что в течение этих периодов производилась уплата обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда) в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании (статья 51 Закона).

При этом имеет значение не только факт уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда, но и размер дохода, из которого они уплачивались. Если после 1 июля 1998 г. среднемесячный фактический доход, из которого уплачены обязательные страховые взносы за календарный год (либо менее календарного года, если в соответствующем году имела место регистрация или исключение из числа плательщиков обязательных страховых взносов) оказался ниже минимальной заработной платы, установленной законодательством, то в стаж работы для назначения пенсии засчитывается период предпринимательской деятельности, определяемый с применением поправочного коэффициента. Он рассчитывается путем деления среднемесячного фактического дохода лица на среднеарифметическую величину минимальной заработной платы за соответствующий период уплаты обязательных страховых взносов.

Исчисление заработка для назначения пенсии индивидуальным предпринимателям производится исходя из доходов, с которых производилась уплата обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

Периоды предпринимательской деятельности подтверждаются справками о периоде уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда,а за период с 1 июля 1998 г. до 1 января 2003 г. — справками Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь соответствующего образца об уплате обязательных страховых взносов в установленные сроки и о доходах, с которых они исчисленыв бюджет фонда.Периоды предпринимательской деятельности после 1 января 2003 года подтверждаются выпиской из индивидуального лицевого счёта застрахованного лица.

Если индивидуальным предпринимателем уплачены страховые взносы только в отдельных месяцах календарного года и из минимального уровня заработной платы, то продолжительность его стажа работы будет определяться с учётом поправочного коэффициента.

Также при исчислении стажа предпринимательской деятельности учитывается тот факт, что до 01 августа 2002 г. индивидуальные предприниматели не подлежали обязательному социальному страхованию, и самостоятельно (по желанию) уплачивали страховые взносы в бюджет фонда. В таком случае в стаж работы для назначения пенсии засчитываются только отдельные периоды (месяцы) предпринимательской деятельности, когда имела место уплата страховых взносов.

Елена Кочура привела примеры расчетов:

Пример 1: индивидуальным предпринимателем в 1997 году страховые взносы в бюджет фонда были уплачены за апрель и май. Не зависимо от того, из какого дохода они уплачены, в стаж работы для назначения пенсии и в расчет индивидуального коэффициента заработка ему будет засчитано два месяца (апрель, май).

Пример 2: индивидуальным предпринимателем в 2017 году страховые взносы не уплачены за 4 месяца (январь-апрель). В остальных месяцах взносы уплачены исходя из минимальной зарплаты 265 руб. Его доход за 2017 год,из которого уплачены обязательные страховые взносы, составил 2120 руб. (265 руб. х 8 месяцев). За 2017 год в стаж работы для исчисления пенсии будет засчитано 8 месяцев 5 дней:

2120 руб. : 12 месяцев = 176,7 руб.– среднемесячный доход индивидуального предпринимателя за 2017 год делим на 262,87 руб. — среднеарифметическую величину минимальной заработной платы за 2017 год (3154,42 руб. : 12 месяцев) = 0,672 – поправочный коэффициент. Затем 12 мес. (365 дней) умножаем на 0,672 = 8 месяцев 5 дней.

Январь-апрель 2017 г. (в которых отсутствует доход и уплата страховых взносов в бюджет фонда) войдут в расчет индивидуального коэффициента заработка с нулевым значением.

Пример 3: если уплата страховых взносов была также в восьми месяцах (см. пример 2), но из дохода, превышающего годовую минимальную заработную плату (в 2017 году — не менее 3154,42 руб.), то в стаж работы для назначения пенсии засчитается весь 2017 год (12 месяцев).