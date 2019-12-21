ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Авиакомпании начали вводить проездные по Европе

22.12.2019 09:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Действовать проездной будет год, а в списке возможных направлений полетов числятся 60 европейских городов



Авиакомпания Austrian Airlines ввела авиационный проездной, позволяющий совершать 10 перелетов из Вены и в Вену по фиксированной цене и со сроком действия год. Об этом сообщает avianews.com.

Отмечается, что в списке возможных направлений перелетов находятся около 60 городов Европы, в том числе Киев, Одесса, Днепр и Львов, а также Марракеш и Ереван.

Авиакомпания ввела два типа проездных:

- City Pass, позволяющий совершать перелеты между Веной и одним выбранным городом,

- Europe Pass, охватывающий перелеты из Вены в любой из 60 городов.

В сообщении сказано, что минимальная стоимость первого типа проездного начинается от 449 евро (45 евро/перелет), а второго проездного - от 799 евро (80 евро/перелет). Приобрести один из них по самой низкой цене можно лишь при бронировании перелета не менее чем за 60 дней до вылета и с исключением периода Рождественских и Пасхальных каникул. В случае выбора проездных с бронированием в период праздников, цены будут выше.

Оба типа проездных включают перелет по тарифу Economy Light только с ручной кладью. Если пассажир забронировал билет в счет квоты по проездному, изменить дату или вернуть билет нельзя. Важный момент - услуга рассчитана на жителей Вены, потому как вылеты должны осуществляться именно оттуда.

Ранее СМИ сообщали о том, что венгерская авиакомпания Wizz Air может ввести годовой абонемент на рейс по определенному маршруту.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действовать проездной будет год, а в списке возможных направлений полетов числятся 60 европейских городов
 
Новости дня
Новости разные
 
Порядок исчисления стажа работы индивидуальным предпринимателям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика