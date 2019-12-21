Авиакомпании начали вводить проездные по Европе









avianews.com . Авиакомпания Austrian Airlines ввела авиационный проездной, позволяющий совершать 10 перелетов из Вены и в Вену по фиксированной цене и со сроком действия год. Об этом сообщает





Отмечается, что в списке возможных направлений перелетов находятся около 60 городов Европы, в том числе Киев, Одесса, Днепр и Львов, а также Марракеш и Ереван.





Авиакомпания ввела два типа проездных:





- City Pass, позволяющий совершать перелеты между Веной и одним выбранным городом,





- Europe Pass, охватывающий перелеты из Вены в любой из 60 городов.





В сообщении сказано, что минимальная стоимость первого типа проездного начинается от 449 евро (45 евро/перелет), а второго проездного - от 799 евро (80 евро/перелет). Приобрести один из них по самой низкой цене можно лишь при бронировании перелета не менее чем за 60 дней до вылета и с исключением периода Рождественских и Пасхальных каникул. В случае выбора проездных с бронированием в период праздников, цены будут выше.





Оба типа проездных включают перелет по тарифу Economy Light только с ручной кладью. Если пассажир забронировал билет в счет квоты по проездному, изменить дату или вернуть билет нельзя. Важный момент - услуга рассчитана на жителей Вены, потому как вылеты должны осуществляться именно оттуда.





Ранее СМИ сообщали о том, что венгерская авиакомпания Wizz Air может ввести годовой абонемент на рейс по определенному маршруту.



