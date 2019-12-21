«И так почти даром». Где в Минске продают самые дешевые искусственные елки и украшения

Источник материала: Tut.by

До нового года осталось чуть больше недели. А это значит, что самое время задуматься о покупке елки и украшений для нее. Выбор этих товаров сейчас и на рынках, и в магазинах огромный. Цены тоже разные — от 70 копеек до 30−40 рублей за одну игрушку. FINANCE.TUT.BY приценился к новогодним товарам на двух крупных рынках и в нескольких магазинах и выяснил, где их покупать дешевле.





Экспобел: «И здесь, и в магазинах одинаковые игрушки по качеству, тот же Китай. Разница только в цене»

На рынке Экспобел на всю катушку играет «Руки вверх», мигают разноцветные огоньки, людей столько, что на некоторые ряды просто не протиснуться. Многие уже идут с большими пакетами, из них торчат коробки с детскими игрушками-куклами, роботами, конструкторами, наборами елочных украшений. Многие покупают искусственные елки. Кстати, те, что литые, заметно подешевели. В прошлые годы елка 120 сантиметров высотой стоило 180 рублей, да и качество было похуже — некоторые иголки слипшиеся. Сейчас елка такой высоты в этой же торговой точке стоит 150 рублей.

Многие сюда едут именно за подарками для детей, потому что игрушки на рынке действительно гораздо дешевле, чем в магазинах.

— Мы с мужем каждый год на Экспобел приезжаем за игрушками для детей. Они очень дорого стоят, здесь дешевле. Сыну конструктор в прошлом году здесь купили за 60 рублей, в городе в магазине такой почти 100 стоял, — говорит одна из покупательниц. — И здесь, и в магазинах совершенно одинаковые игрушки по качеству, ничем не отличаются, тот же Китай. Так что разница только в цене.





Елочных украшений в продаже много, но это в основном наборы шаров разного цвета, фактуры — с блестками, матовые, глянцевые, прозрачные. Цены даже на одинаковые у разных продавцов могут отличаться. Поэтому, прежде чем что-то купить, стоит посмотреть цены у соседей.

— Может сбросите рубль? На соседнем ряду такие же за 5 продают, просто цвета нужного мне не было, — говорит покупательница продавцу игрушек.

— Ну, сброшу уже, хотя мы и так за копейки продаем, — отвечает торговец. — Недавно в магазине был, там цены в два раза выше.

Кстати, по наблюдениям, торгуются здесь многие покупатели. Некоторые продавцы и по 5 рублей уступают на более дорогие товары.

На Экспобеле можно купить оберточную бумагу в рулонах за 3−5 рублей, текстильные и бумажные ленты, бантики, пенопластовые ягоды, пластиковые веточки хвойных деревьев и прочий декор. Если сравнивать с ценами в магазинах, здесь в раза полтора дешевле.

Цены: Набор шаров, 6 штук, диаметр 6 сантиметров — 5 рублей Мишура — 1−2 рубля Набор шаров, 12 штук, диаметр 6 сантиметров — 10−12 рублей Гирлянда на 100 лампочек, 5 метров — 5−15 рублей Набор шаров, 18 штук, диаметр 4 сантиметра — 8−12 рублей Рождественский венок из веточек искусственной литой елки — 20 — 40 рублей Фигурки гномов 90 сантиметров высотой — 45 рублей Литая елка, 150 сантиметров — 190 рублей Гирлянда светодиодная со звездами, снежинками, сосульками, 5 метров — 5 рублей Гирлянда на 500 лампочек — 18 рублей Стеклянный шар — от 2,5 рубля Бусы 4,5 метра — 5 рублей

Комаровский рынок: «Дождиком уже никто не украшает елки, мишуру тоже берут все реже и реже»

На Комаровском рынке ассортимент с прошлого года не изменился — те же игрушки, те же гирлянды. Цены тоже примерно такие же, как и год назад. Если сравнивать цены с Экспобелом, то на игрушки разница — 1−2 рубля, на елки — 10−15 рублей.

Что бросается в глаза, в продаже стало меньше мишуры, а дождик, который раньше был популярен, мы нашли лишь в двух местах.

— Не модно уже, — поясняет продавец. — Дождиком уже никто не украшает елки, мишуру тоже берут все реже и реже. Все на Европу смотрят, а там игрушки, бусы, банты тканевые в моде. Еще ягоды всякие на ветки цепляют, прищепки.





По словам продавцов, активно покупают всяческую иллюминацию. И гирлянды берут, и сетки на окна, и светящиеся фигурки.

— Есть спрос и на гирлянды, и на игрушки разные, — рассказывает еще один продавец. — Это такой товар: мода меняется — люди покупают новые украшения. Кто-то просто любит разнообразие. Не могу сказать, что продажи упали или выросли, примерно на одном уровне. Стараемся привозить какие-то новинки. Как только появляются, скажем, гирлянды какие-то. Помните, с хлопковыми шариками еще пару лет назад можно было купить только в паре мест, теперь везде хватает.

В одном месте продают очень симпатичные стеклянные игрушки в виде часиков, сов, щелкунчиков, птичек. Стоят они от 9 до 19 рублей.

Цены: Шарики, диаметр 1,5 — 2 сантиметра — 30−70 копеек Рождественский венок — 15−30 рублей Пластиковые верхушки — 5−10 рублей Елочная игрушка домик из стекла — 9 рублей Елочная игрушка часы из стекла — 19 рублей Стеклянные шары с росписью — от 2,5 до 20 рублей Искусственные елки — от 17 рублей Искусственная литая елка, 120 сантиметров — 165 рублей Гирлянда на 50−100 лампочек, 4−6 метров — 5−10рублей Гирлянда на 200 лампочек, 15 метров — 20 рублей Гирлянда на 500 лампочек, 30 метров — 50 рублей Мишура — 0,5 — 7 рублей Набор шаров, 6 штук, диаметром 6 сантиметров — 6 рублей Бусы 4,5 метра — 6 рублей

Магазины: «Ради таких сумм я не поеду на край города»

В магазинах — как в государственных, так и в частных, всяких игрушек уйма. Цены конечно повыше в раза полтора-два чем на рынке, зато ассортимент поразнообразнее.

В продаже появилось много настольных искусственных елочек, различных веточек с ягодами и шишками, букетов с тканевыми цветами рождественской звезды. Елочки есть и по 15 рублей, и по 22. Веточки стоят по 4−9 рублей в универмагах, а в частных магазинах с товарами для декора цены доходят до 30 рублей за веточку.

Также в продаже есть украшения из природных материалов — шишек, веточек, кружков высушенных апельсинов. Цена — от 0,3 до 2,5 рубля.

Пользуются спросом и деревянные украшения — олени, звезды, снежинки и прочие. Стоят он от 1 — до 5 рублей.

Кроме привычных шариков и шишек в магазинах есть и оригинальные игрушки. Правда некоторые из них стоят очень дорого. К примеру, в одном магазине с дорогой посудой есть целая коллекция игрушек-птичек. Они очень забавные, сделаны идеально аккуратно, но стоят по 18 рублей каждая. По такой же цене есть и полярные мишки. В другом магазине мы нашли симпатичных оленят по 28 рублей за штуку, крокодилов по 22, по такой же цене «пряничных человечков» и динозавров в зеленых блестках. По 19 рублей продавались крокодилы.





За пределами Минска не везде есть такой большой выбор праздничных товаров. Жительница одного из райцентров Минской области рассказала, что у них в городе в этом году совершенно изменился ассортимент елочных украшений.

— Раньше во всех магазинах хватало наборов китайских пластиковых шариков. Стоили недорого, смотрелись неплохо, люди покупали, — говорит Татьяна. — Пару дней назад зашла в магазин «Промтовары», а там только белорусские игрушки — в основном расписные шары, каждый упакован в отдельную коробку. Есть очень красивые, аккуратно расписаны. Но, во-первых, все они по одному, то есть нельзя купить, к примеру, 6 одинаковых. Как по мне, разные игрушки на елке смотрятся не очень красиво. Во-вторых, они очень дорогие, цены начинаются от 6 рублей, но в основном 8−9. При наших зарплатах купить даже несколько таких — существенный расход. Подешевле же можно купить только на рынке в выходные.

Кстати, в этом году в продаже мы не увидели искусственных елок необычных цветов — розовых, голубых, желтых. Зато увеличился ассортимент литых. Однако цены на них остались такими же высокими как и год назад.

Радует то, что во многих магазинах действуют скидки. В некоторых приличные — 25−30%. Если, к примеру, елка стоит 400 рублей, со скидкой 25% будет 300. 100 рублей — существенная экономия.





— Я вообще любой товар предпочитаю покупать в магазинах, а не на рынке. Да, там дешевле, но, во-первых, я не доверяю качеству, мало ли откуда его привезли. Во-вторых, в случае чего я всегда знаю к кому обращаться за обменом или возвратом. А на рынке потом ищи-свищи продавца, — говорит покупательница, стоящая в очереди в кассу одного из минских универмагов. — Разница в цене не такая уж и большая, особенно в дни скидок. Ради таких сумм я не поеду на край города.





Цены: Елка искусственная (литые ветки вперемешку с обычными), 120 сантиметров -158,9 рубля Елка искусственная «Фелиция», 120 сантиметров — 66,9 рубля Литая елка 100%, 1,95 сантиметров — 450 рублей Елочная игрушка мишка — 6,75 рубля Елочная игрушка шишка — 3,65 рубля Верхушка на елку — 5 рублей Рождественский венок — 25−76 рублей Набор елочных игрушек-конфет — 15,9 рубля Набор елочных шаров, 12 штук, диаметр 6 сантиметров -10,9 рубля Набор елочных игрушек-снеговиков, 6 штук — 6,5 рубля Набор елочных игрушек-шишек, 5 штук — 5,9 рубля Стеклянный шар — 4,95 рубля Стекляные шары с ручной росписью — от 6 рублей Гирлянда на 100 лампочек, 5 метров — 24,1 рубля Бусы, 4,5 метра — 10,8 рубля