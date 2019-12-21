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В Нацбанке рассказали о недобросовестной практике банков

22.12.2019 09:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соответствующая информация представлена в буклете «Что нужно знать физическому лицу при получении услуг в банке».

К недобросовестной практике банков относятся:

- предоставление потребителям информации, которая прямо или косвенно, в том числе посредством замалчивания, двусмысленности или преувеличения, может ввести их в заблуждение;

- распространение недостоверной, ложной или неполной информации;

- непредоставление либо несвоевременное предоставление информации, необходимой для принятия клиентом обдуманного решения по сделке;

- предоставление либо непредоставление информации, которая приводит или может привести потребителя к принятию решения по сделке, которое он бы не принял при других обычных обстоятельствах, и (или) к искажению экономических интересов потребителей;

- включение в договоры условий, ограничивающих свободу выбора клиента.
 
 
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Соответствующая информация представлена в буклете «Что нужно знать физическому лицу при получении услуг в банке».
 
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