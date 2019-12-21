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Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей 2019 года

22.12.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Популярная писательница Джоан Роулинг, известная как автор произведений о Гарри Поттере, признана самым высокооплачиваемым писателем в мире в уходящем году, пишет Forbes.



Отмечается, что за год Роулинг заработала 92 миллиона долларов. При этом, на сегодняшний день, главный источник дохода автора не от продажи книг, а за театральные постановки и тематические парки.

На втором месте в рейтинге разместился писатель Джеймс Паттерсон, который возглавлял этот список в 2018 году. У него доход составил 70 миллионов долларов. Книга Паттерсона, написанная в прошлом году в соавторстве с экс-президентом США Биллом Клинтоном, стала бестселлером.

Тройку лидеров замыкает бывшая первая леди США Мишель Обама. Она за мемуары "Becoming. Моя история" получила 36 миллионов долларов. Эта книга также стала одной из самых читаемых в 2018 году.
 
 
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Популярная писательница Джоан Роулинг, известная как автор произведений о Гарри Поттере, признана самым высокооплачиваемым писателем в мире в уходящем году,...
 
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