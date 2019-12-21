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Динара Алимбекова: "Прошу прощения у болельщиков. Пока не получается"

22.12.2019 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова после неудачной гонки преследования на Кубке мира в Анси попросила прощения у болельщиков.




- Прошу прощения у всех болельщиков за сегодняшнюю гонку. Да и вообще за все начало сезона. Пока не получается. Сегодня я сама не поняла, что произошло. Не сработала установка на первой "лежке", и получилось много промахов. Нет слов, — рассказала Динара в инстаграме.
 
 
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Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова после неудачной гонки преследования на Кубке мира в Анси попросила прощения у болельщиков.
 
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