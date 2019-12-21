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Динара Алимбекова: "Прошу прощения у болельщиков. Пока не получается"
Источник материала: Партизан
Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова после неудачной гонки преследования на Кубке мира в Анси попросила прощения у болельщиков.
- Прошу прощения у всех болельщиков за сегодняшнюю гонку. Да и вообще за все начало сезона. Пока не получается. Сегодня я сама не поняла, что произошло. Не сработала установка на первой "лежке", и получилось много промахов. Нет слов, — рассказала Динара в инстаграме.
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Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова после неудачной гонки преследования на Кубке мира в Анси попросила прощения у болельщиков.
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