Филиал Вороновского РЭС Лидских электрических сетей — динамично развивающееся предприятие, реализующее современные и масштабные проекты

Источник материала: Вороновская газета

По итогам работы за три квартала текущего года признано лучшим среди аналогичных предприятий РУП «Гродноэнерго». Сохранить лидирующие позиции вороновские энергетики рассчитывают и по результатам уходящего 2019 года.





Андрей Конон и Александр Исаченко.

— В ноябре РУП «Гродноэнерго» отметило 60-летний юбилей, — рассказал накануне профессионального праздника начальник филиала Андрей Конон. — За это время многие ранее построенные объекты выработали свой ресурс, устарели физически и морально. Поэтому последние 15 лет мы усиленно занимались модернизацией наших основных фондов, воздушных и кабельных линий электропередачи, трансформаторных подстанций. Особенно плодотворным был этот год. Многое сделано в городском поселке Радунь, вошедшего, как известно, в областную инвестиционную программу по комплексному развитию малых и средних городских поселений. В поселке выполнены строительные работы на всех трансформаторных подстанциях, реконструированы воздушные линии 10 кВ. Большой объем работ проведен и на радунском участке электросетей, где работают 20 человек. Там был выполнен монтаж видеонаблюдения и пожарной сигнализации, оборудованы комфортные бытовые помещения, отремонтированы гаражи, огорожена и заасфальтирована территория.

Реконструированы воздушные линии, особенно по центральной улице, в агрогородке Бенякони, высоковольтные — вблизи агрогородков Мисевичи и Погородно, деревни Пелеса, приведены в порядок электросети в Новополье.

Также в этом году целый комплекс работ выполнен и на нашей базе в Вороново. Модернизирована и автоматизирована диспетчерская, система пожарной сигнализации выведена на диспетчерский пункт РОЧС, благоустроены административное здание и бытовые помещения для персонала, усовершенствован учебный мини-полигон, обновлен кабинет по охране труда, приведена в порядок территория.







Приветливое лицо службы «одно окно» — Ольга Шимак.

— Андрей Александрович, близок тот час, когда заработает первый блок БелАЭС. Это отразится на деятельности вашего предприятия?

— Безусловно. В районе уже подано 50 заявлений от граждан на перевод их домов на электроотопление. Мы подробно анализируем технические возможности для проведения таких работ, и отказов людям совсем мало. В первую очередь новшество придет в дома населенных пунктов, где нет природного газа.

— А электромобили? Они тоже скоро станут не в новинку на наших дорогах, как будем заряжать?

— По электрозарядным станциям есть специальная республиканская программа, их строительством занимается концерн «Белнефтехим». Станции быстрого заряда планируется построить на всех крупных автострадах, как, например, М6. Насколько я знаю, зарядная станция появится и на дороге Бенякони-Слоним-Бытень. Автозаправочная «Бенякони» для строительства такого объекта, на мой взгляд, самое подходящее место.

— Что в планах у вашего сплоченного коллектива на 2020-й?

— Самый крупный объект — замена воздушных линий на кабельные от Вороново до «Сельхозтехники». Существующие линии хотя и в изолированном исполнении, но могут представлять опасность для любителей рыбалки с моста. Будем вести от улицы Семашко и автопарка по дну озера методом прокола. Эту технологию мы уже использовали в Вороново, Радуни и других населенных пунктах при прокладке кабеля под асфальтом, не повреждая дорожное полотно.

Планируем выполнить реконструкцию электролиний 0,4 кВ по всем улицам в так называемых дальних Жирмунах, высоковольтных линий через лесные массивы возле агрогородка Переганцы, деревень Германишки, Франаполье, Лошаки, озера Валицкого…







Александр Свирюков, Валерий Дайлидко, Игорь Томашеня, Владимир Суцкель,

Иван Дайлидко, Павел Францкевич, Максим Дегтяренко, Рональд Родевич

и Павел Журавский на восстановлении габаритов опор линии электропередачи.

Уже получено самое современное и безопасное оборудование для трансформаторной подстанции возле детского сада №1 в г.п. Вороново и для подстанции возле бывшей школы-интерната в г.п. Радунь. Устанавливать оборудование начнем сразу после новогодних праздников.

Не сомневаюсь, что запланированное мы выполним. Все наши сотрудники, а это 100 человек, работают хорошо. Мы обслуживаем 2 тысячи километров электрических сетей и 673 трансформаторные подстанции. Приятно отметить, что наш филиал в структуре Лидских электросетей, который по праву считается флагманом белорусской энергетики, является инновационной площадкой по внедрению высокотехнологичных процессов. Первые изолированные линии через лесные массивы проложены в Вороновском районе. Мы первыми апробировали современное оборудование для контроля состояния ТП и ремонта электролиний в режиме онлайн, прокладка шитых полиэтиленом кабельных линий также впервые была внедрена у нас. К сказанному хочется добавить и такой факт: в этом году уже вторая наша бригада прошла обучение для работ под напряжением, что позволит проводить ремонт низковольтных линий в населенных пунктах без отключения потребителей. А в будущем наши специалисты обучатся работать под напряжением и на высоковольтных линиях.

Горжусь коллективом и особенно рад за мастера по ремонту трансформаторных подстанций Александра Козловского, который ко Дню энергетика награжден Почетной грамотой РУП «Гродноэнерго». Поздравляю с Почетной грамотой и Благодарностями Лидских электрических сетей инженера-механика Александра Волчецкого, бригадира Эдгара Юролайтя, тракториста Виктора Войткуна и контролера Елену Гритусеву.

От всего сердца поздравляю коллег и всех жителей района с Рождеством и Новым годом. Пусть в ваших домах царят мир и благополучие, свет и тепло.

Уважаемые энергетики района! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником и от коллектива редакции газеты и районного радио. Здоровья вам, безопасных работ и новых трудовых побед.

Поздравляем!

За многолетний, профессиональный и добросовестный труд Почетной грамотой ГПО «Белэнерго» награжден начальник Вороновского филиала РЭС Лидских электрических сетей Андрей Александрович Конон.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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