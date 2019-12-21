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Без заправок и с одним радаром. Как живет МКАД-2 спустя три года после открытия
Источник материала: Tut.by
«Стройку века» — бетонную МКАД-2 — дорожники торопились сдать до Нового 2017 года. Успели: 22 декабря 2016 красную ленту на трассе
«Нам некуда было цемент девать»
О масштабной стройке МКАД-2 впервые заговорили в 2010 году, в 2011-м даже начались кое-какие земляные работы, но из-за кризиса стройка остановилась. О кольцевой вспомнили в начале 2014 года. Тогда глава государства заявил: МКАД-2 быть. На вопрос, почему дорогу решили строить из бетона
— Это была моя идея, мое требование — построить из бетона, — сказал Александр Лукашенко. — Потому что тогда я исходил прагматично: нам некуда цемент было девать.
По планам, дорога должна была разгрузить Минск от потока автомобилей, улучшить экологию в городе.
Дорогу строили в два этапа. На первом возвели участок от дороги М-3 Минск — Витебск до дороги М-6 Минск — Гродно. На втором соединили трассы М-6 и М-1/Е-30 Брест — Минск — граница России.
Строительство МКАД-2 обошлось стране в 507,1 миллиона деноминированных рублей. Объект финансировали за счет средств республиканского бюджета, государственного целевого бюджетного фонда национального развития и кредита Банка развития Беларуси. Возвращют долги
Вторая кольцевая в цифрах
Минтранс: дорога в норме, почти 5 баллов из 5
А пока на дороге жизнь не закипела на полную, ее продолжали улучшать и развивать. Например, как рассказали в Минтрансе, рабочие озеленяли транспортные развязки и откосы — высаживали деревья и кустарники специальных видов. В 2017 — 2019 годах по поручению президента возле МКАД-2 высадили 305 тысяч зеленых насаждений. Для улучшения видимости дополнительно установили световозвращающие элементы на стойках дорожного ограждения.
В первые годы эксплуатации трассы земляные откосы размывало из-за осадков, но эти дефекты по гарантии устраняли подрядчики.
МКАД-2 не обошли стороной похитители: они снимали чугунные решетки с ливневых колодцев — для сдачи в металлолом. За все время работы трассы их похитили около 200 штук.
Прошедшей осенью дорожники оценили бетонку: дорога в норме, ее эксплуатационное состояние из пяти составляет 4,02 балла, а качество содержания — 4,76.
В Минтрансе отметили, что интенсивность движения по МКАД-2 ежегодно возрастает. В 2016 году в среднем в сутки по ней двигались 2830 автомобилей, а, по данным за 11 месяцев текущего года, — 3823 автомобилей, то есть интенсивность возросла на 35 процентов.
ГАИ: МКАД-2 проблем не доставляет
В ГАИ Минской области отметили, что вторая кольцевая — дорога не проблемная. На МКАД-2 достаточно технических средств организации дорожного движения для предотвращения дорожно-транспортного травматизма. Водители на состояние и качество покрытия проезжей части бетонки не жалуются.
Но все же на МКАД-2 есть потенциально-опасный участок — круговая развязка на пересечении дорог Р-40 Боровляны-Логойск, Р-80 Слобода-Паперня и М-14. Для того, чтобы водители не лихачили, в этом месте ежедневно работает мобильная камера контроля скорости.
И хоть водители любят шутить на тему того, что трасса идеальна для того, чтобы проверить как авто разгоняется, в ГАИ заверили, что несанкционированных автогонок на автодороге МКАД-2 не наблюдалось.
Сколько ДТП с пострадавшими произошло на МКАД-2
Все аварии произошли в осенне-зимний период.
Основная причина аварий — несоблюдение водителями ПДД. Однако, есть по крайней мере одно ДТП с двумя погибшими, при расследовании которого выяснилось, что условия на дороге способствовали произошедшему. Об этом
Так есть ли жизнь и движение на МКАД-2
Что же сейчас происходит на МКАД-2? После завершения работ на участке от развязки с Острошицким городком до Кургана Славы можно сказать, что МКАД-2 стала действительно кольцевой дорогой. Мы оценили трассу как обычные водители.
Дорога получилась живописной, интересной. Согласимся с дорожниками: качество покрытия за три года не изменилось. Нет провалов, ям, заметных трещин. Разве что на парочке мостовых развязок, наметили некоторые проблемы.
На большей части МКАД-2 разрешенная скорость — 120 км/ч для легковых автомобилей и 100 км/ч для грузовиков. То, что дорога «поет», отметили еще сразу после открытия. Мелкая «насечка» покрытия приводит к такому эффекту. Причем на новом участке от Околицы до Багуты этот эффект заметен меньше.
Трасса пустынная. Впрочем, если вспомнить трафик три года назад, то он явно возрос. В летний период легковых машин здесь будет явно больше, пока же большую часть составляют грузовики. К примеру, проехав десять километров по трассе, можно не встретить ни одного автомобиля.
Отметили мы и ряд проблемных моментов. Так, рядом с некоторыми населенными пунктами отсутствуют звукоотражающие щиты. Их нет в Околице, и Богуте, например. Зато есть подземные переходы.
На участке трассы Р-80 есть даже три светофора. Чего, по идее, быть не должно на дороге такого уровня. Но пока на новом участке в основном знаки «Дорожные работы» и ограничение 70 км/ч.
Из всех объектов придорожного сервиса на участке М-14 нам встретился лишь один указатель — «СТО — 1,1 км».
АЗС на участке М-14 нет. Ни единой. Правда, стоит сказать, что и на немецких автобанах заправки тоже могут запросто располагаться на расстоянии 50−60 км. Но здесь вопрос лишь в экономической целесообразности. А она такова, что для нормального функционирования АЗС необходимо продавать за сутки порядка 15 тонн топлива. В автомобильном выражении за сутки на АЗС должно заехать 45−50 большегрузов и заправить 400−500 литров.
Что касается инвестпроектов на трассе М-14, то вряд ли мы увидим бурный рост строительства АЗС, отелей или станций технического обслуживания. Еще во время
Правда, сельсовет Воложинского района питает надежды, что инвестор все же найдется. На обочине трассы установлен информационный щит, указывающий на то, что в этом месте находится инвестиционный участок для строительства многофункционального объекта придорожного сервиса (гипермаркета, торгового центра, АЗС). Площадь участка — 17,5 гектар.
А нужна ли она вообще, эта МКАД-2?
В идеале дорога была призвана освободить от транзитного транспорта МКАД. Пока это, кажется, слабо получается. В среднем расстояние увеличивается на 10−20 км, хотя время в пути остается прежним. Мы просчитали пару предполагаемых маршрутов, по которым можно ехать как через МКАД, так и через МКАД-2.
Брест-Полоцк
Протяженность самого короткого маршрута через МКАД — 590 км. Время в пути — 6 часов 40 минут. С объездом Минска через МКАД-2 протяженность маршрута вырастает до 620 км, но время в пути даже сокращается на 2 минуты.
Гомель-Ошмяны
Расстояние в 460 км из Гомеля в Ошмяны можно проехать за 4 часа 49 минут, если ехать через Минск и МКАД. И 470 км, если объезжать по МКАД-2. Без пробок время в пути составит 5 часов 2 минуты.
Заметим, что время на маршруте рассчитывается без учета пробок. А шансы встрять на Минской кольцевой в затор, вызванный очередным ремонтом, очень велики. Так что в этом случае МКАД-2 становится спасательным кругом. Ну или кольцом.
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Ожидалось, что новая дорога разгрузит Минск от автомобилей, возле нее появятся объекты придорожного сервиса - АЗС, магазины и кафе. Но в первое время кольцевая...
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