Без заправок и с одним радаром. Как живет МКАД-2 спустя три года после открытия

Источник материала: Tut.by

«Стройку века» — бетонную МКАД-2 — дорожники торопились сдать до Нового 2017 года. Успели: 22 декабря 2016 красную ленту на трассе перерезал президент. Ожидалось, что новая дорога разгрузит Минск от автомобилей, возле нее появятся объекты придорожного сервиса — АЗС, магазины и кафе. Но в первое время кольцевая оставалась практически пустой и безжизненной. А что там сейчас, спустя три года?





«Нам некуда было цемент девать»

О масштабной стройке МКАД-2 впервые заговорили в 2010 году, в 2011-м даже начались кое-какие земляные работы, но из-за кризиса стройка остановилась. О кольцевой вспомнили в начале 2014 года. Тогда глава государства заявил: МКАД-2 быть. На вопрос, почему дорогу решили строить из бетона президент ответил в 2017 году :

— Это была моя идея, мое требование — построить из бетона, — сказал Александр Лукашенко. — Потому что тогда я исходил прагматично: нам некуда цемент было девать.

По планам, дорога должна была разгрузить Минск от потока автомобилей, улучшить экологию в городе.

Дорогу строили в два этапа. На первом возвели участок от дороги М-3 Минск — Витебск до дороги М-6 Минск — Гродно. На втором соединили трассы М-6 и М-1/Е-30 Брест — Минск — граница России.

Строительство МКАД-2 обошлось стране в 507,1 миллиона деноминированных рублей. Объект финансировали за счет средств республиканского бюджета, государственного целевого бюджетного фонда национального развития и кредита Банка развития Беларуси. Возвращют долги за счет государственной пошлины , которую белорусы платят за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Вторая кольцевая в цифрах

Протяженность новой дороги — 88,4 км, общая протяженность кольца — более 160 км (с учетом существующих участков М2 Минск — Национальный аэропорт «Минск» и Р80 Слобода — Паперня);

— 88,4 км, общая протяженность кольца — более 160 км (с учетом существующих участков М2 Минск — Национальный аэропорт «Минск» и Р80 Слобода — Паперня); Количество полос движения — 4 (по 2 в каждом направлении);

— 4 (по 2 в каждом направлении); Ширина проезжей части — 15 метров, общая ширина дороги с разделительной полосой и укрепленными обочинами — от 22 метров;

— 15 метров, общая ширина дороги с разделительной полосой и укрепленными обочинами — от 22 метров; Перспективная интенсивность движения — около 20 тыс. автомобилей в сутки. При этом, специалисты предполагали, что после открытия интенсивность движения составит 4,5 тысячи авто в сутки.

— около 20 тыс. автомобилей в сутки. При этом, специалисты предполагали, что после открытия интенсивность движения составит 4,5 тысячи авто в сутки. Количество транспортных развязок — 11 (в разных уровнях);

— 11 (в разных уровнях); Удаленность трассы от МКАД — от 8 до 22 км;

— от 8 до 22 км; На дороге установлено: 3 дорожных измерительных станции, 24 пункта видеонаблюдения, 6 табло переменной информации, 3 пункта учета интенсивности движения транспортных средств.

Минтранс: дорога в норме, почти 5 баллов из 5

А пока на дороге жизнь не закипела на полную, ее продолжали улучшать и развивать. Например, как рассказали в Минтрансе, рабочие озеленяли транспортные развязки и откосы — высаживали деревья и кустарники специальных видов. В 2017 — 2019 годах по поручению президента возле МКАД-2 высадили 305 тысяч зеленых насаждений. Для улучшения видимости дополнительно установили световозвращающие элементы на стойках дорожного ограждения.

В первые годы эксплуатации трассы земляные откосы размывало из-за осадков, но эти дефекты по гарантии устраняли подрядчики.



На дороге до сих пор эпизодически проводят ремонтные работы

МКАД-2 не обошли стороной похитители: они снимали чугунные решетки с ливневых колодцев — для сдачи в металлолом. За все время работы трассы их похитили около 200 штук.

Прошедшей осенью дорожники оценили бетонку: дорога в норме, ее эксплуатационное состояние из пяти составляет 4,02 балла, а качество содержания — 4,76.

В Минтрансе отметили, что интенсивность движения по МКАД-2 ежегодно возрастает. В 2016 году в среднем в сутки по ней двигались 2830 автомобилей, а, по данным за 11 месяцев текущего года, — 3823 автомобилей, то есть интенсивность возросла на 35 процентов.

ГАИ: МКАД-2 проблем не доставляет

В ГАИ Минской области отметили, что вторая кольцевая — дорога не проблемная. На МКАД-2 достаточно технических средств организации дорожного движения для предотвращения дорожно-транспортного травматизма. Водители на состояние и качество покрытия проезжей части бетонки не жалуются.





Но все же на МКАД-2 есть потенциально-опасный участок — круговая развязка на пересечении дорог Р-40 Боровляны-Логойск, Р-80 Слобода-Паперня и М-14. Для того, чтобы водители не лихачили, в этом месте ежедневно работает мобильная камера контроля скорости.

И хоть водители любят шутить на тему того, что трасса идеальна для того, чтобы проверить как авто разгоняется, в ГАИ заверили, что несанкционированных автогонок на автодороге МКАД-2 не наблюдалось.

Сколько ДТП с пострадавшими произошло на МКАД-2

2018 год: 3 ДТП, в которых два человека погибли и четверо травмированы

за 11 месяцев 2019 года: 3 ДТП, в которых три человека погибли и девять травмированы

Все аварии произошли в осенне-зимний период.

Основная причина аварий — несоблюдение водителями ПДД. Однако, есть по крайней мере одно ДТП с двумя погибшими, при расследовании которого выяснилось, что условия на дороге способствовали произошедшему. Об этом сообщал Следственный комитет : «В день аварии шел снег. При проведении анализа обстановки на месте ДТП следователем зафиксировано некачественное обслуживание автодороги. В частности, на полосе торможения — на участке, где произошло ДТП, имелся снежный покров, который был перемещен в ходе чистки спецтехникой с основных полос для движения. В связи с этим УСК по Минской области внесено представление руководству филиала РУП „Минскавтодор-Центр“ о принятии дополнительных мер для разработки методики очистки автодорог звеном снегоуборочной техники, при которой будет исключаться отброс снега на полосу торможения».

Так есть ли жизнь и движение на МКАД-2

Что же сейчас происходит на МКАД-2? После завершения работ на участке от развязки с Острошицким городком до Кургана Славы можно сказать, что МКАД-2 стала действительно кольцевой дорогой. Мы оценили трассу как обычные водители.





Дорога получилась живописной, интересной. Согласимся с дорожниками: качество покрытия за три года не изменилось. Нет провалов, ям, заметных трещин. Разве что на парочке мостовых развязок, наметили некоторые проблемы.

На большей части МКАД-2 разрешенная скорость — 120 км/ч для легковых автомобилей и 100 км/ч для грузовиков. То, что дорога «поет», отметили еще сразу после открытия. Мелкая «насечка» покрытия приводит к такому эффекту. Причем на новом участке от Околицы до Багуты этот эффект заметен меньше.

Трасса пустынная. Впрочем, если вспомнить трафик три года назад, то он явно возрос. В летний период легковых машин здесь будет явно больше, пока же большую часть составляют грузовики. К примеру, проехав десять километров по трассе, можно не встретить ни одного автомобиля.

Отметили мы и ряд проблемных моментов. Так, рядом с некоторыми населенными пунктами отсутствуют звукоотражающие щиты. Их нет в Околице, и Богуте, например. Зато есть подземные переходы.



В Околице почему-то нет звукоотражающих щитов, хотя дома стоят в 20−30 метрах от дороги

На участке трассы Р-80 есть даже три светофора. Чего, по идее, быть не должно на дороге такого уровня. Но пока на новом участке в основном знаки «Дорожные работы» и ограничение 70 км/ч.

Из всех объектов придорожного сервиса на участке М-14 нам встретился лишь один указатель — «СТО — 1,1 км».

АЗС на участке М-14 нет. Ни единой. Правда, стоит сказать, что и на немецких автобанах заправки тоже могут запросто располагаться на расстоянии 50−60 км. Но здесь вопрос лишь в экономической целесообразности. А она такова, что для нормального функционирования АЗС необходимо продавать за сутки порядка 15 тонн топлива. В автомобильном выражении за сутки на АЗС должно заехать 45−50 большегрузов и заправить 400−500 литров.





Что касается инвестпроектов на трассе М-14, то вряд ли мы увидим бурный рост строительства АЗС, отелей или станций технического обслуживания. Еще во время открытия участка МКАД-2 президент высказался против развития придорожной инфраструктуры. «У нас через каждые 40−50 км по любой трассе хорошие населенные пункты, районные центры, — отметил Лукашенко. — Там, в этих районных центрах, в Березе, Кобрине, Дзержинске, там надо строить эти объекты, где есть люди, инфраструктура». Строительство объектов придорожной инфраструктуры вне населенных пунктов зачастую слишком затратно с точки зрения подведения к ним электричества, водоснабжения и так далее. Для кратковременного отдыха водителей достаточно оборудовать небольшие площадки, — посчитал тогда президент.



Участок в Воложинском районе выставлен на торги. Но инвесторов все нет

Правда, сельсовет Воложинского района питает надежды, что инвестор все же найдется. На обочине трассы установлен информационный щит, указывающий на то, что в этом месте находится инвестиционный участок для строительства многофункционального объекта придорожного сервиса (гипермаркета, торгового центра, АЗС). Площадь участка — 17,5 гектар.



В трех местах на МКАД-2 стоят вот такие необычные устройства — это дорожно-измерительные станции. В режиме онлайн они передают информацию на сайт РУП «Белдорцентр» о дорожной ситуации на данном участке трассы

А нужна ли она вообще, эта МКАД-2?

В идеале дорога была призвана освободить от транзитного транспорта МКАД. Пока это, кажется, слабо получается. В среднем расстояние увеличивается на 10−20 км, хотя время в пути остается прежним. Мы просчитали пару предполагаемых маршрутов, по которым можно ехать как через МКАД, так и через МКАД-2.

Брест-Полоцк

Протяженность самого короткого маршрута через МКАД — 590 км. Время в пути — 6 часов 40 минут. С объездом Минска через МКАД-2 протяженность маршрута вырастает до 620 км, но время в пути даже сокращается на 2 минуты.







Гомель-Ошмяны

Расстояние в 460 км из Гомеля в Ошмяны можно проехать за 4 часа 49 минут, если ехать через Минск и МКАД. И 470 км, если объезжать по МКАД-2. Без пробок время в пути составит 5 часов 2 минуты.







Заметим, что время на маршруте рассчитывается без учета пробок. А шансы встрять на Минской кольцевой в затор, вызванный очередным ремонтом, очень велики. Так что в этом случае МКАД-2 становится спасательным кругом. Ну или кольцом.