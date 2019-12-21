Пока везде топливо дорожает, одна из автозаправок снизила цену на 3 копейки. Что происходит?

Источник материала: Виртуальный Брест

Как вы помните, сегодня, 22 декабря 2019 года подорожало топливо , традиционно на одну копейку. Белнефтехим сетует , что цена сырья возросла, да и курс доллара требует корректировки цен на горючее. Каково же было наше удивление, когда на одной из автозаправок мы увидели цены трёхнедельной (а может и больше) давности.





Нет, это не протест бизнеса, просто новая заправка до конца месяца предлагает водителям такую акцию. А почему бы и нет?





За качество фото сразу приносим извинения - от волнения руки дрожали. Но информация "стопро", проверили, заправились, действительно дешевле! Давно, кстати, не было никаких акций в Бресте по топливу. Вы ведь догадались, какая это автозаправка?