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Пока везде топливо дорожает, одна из автозаправок снизила цену на 3 копейки. Что происходит?
22.12.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как вы помните, сегодня,
Нет, это не протест бизнеса, просто новая заправка до конца месяца предлагает водителям такую акцию. А почему бы и нет?
За качество фото сразу приносим извинения - от волнения руки дрожали. Но информация "стопро", проверили, заправились, действительно дешевле! Давно, кстати, не было никаких акций в Бресте по топливу. Вы ведь догадались, какая это автозаправка?
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Как вы помните, сегодня, 22 декабря 2019 года подорожало топливо, традиционно на одну копейку. Белнефтехим сетует, что цена сырья возросла, да и курс доллара требует...
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