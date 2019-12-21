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В Молодечненском районе поезд столкнулся с фурой
Источник материала: Tut.by
Грузовой поезд столкнулся с седельным тягачом на железнодорожном переезде под Молодечно. Никто не пострадал, однако груз фуры разлился по дороге,
Сообщение о происшествии поступило в МЧС 22 декабря в 05.26 утра. Инцидент случился вблизи д. Пруды Молодечненского района на железнодорожном перегоне «Турец-Бояры».
Седельный тягач MAN двигался из Литвы в Узбекистан. На неохраняемом железнодорожном переезде в него въехал грузовой поезд.
В результате ДТП пострадавших нет. Однако автомобиль перевозил жидкий полиуретан для мебельного производства — и вещество разлилось на площади около 300 кв. метров. Работники МЧС совместно с дорожными службами очищали дорожное полотно.
Произошла кратковременная задержка поездов «Гудогай — Минск» и «Санкт-Петербург — Калининград». Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Никто не пострадал, однако груз фуры разлился по дороге.
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