В Молодечненском районе поезд столкнулся с фурой

Источник материала: Tut.by

Грузовой поезд столкнулся с седельным тягачом на железнодорожном переезде под Молодечно. Никто не пострадал, однако груз фуры разлился по дороге, сообщает МЧС .



Изображение: mchs.gov.by

Сообщение о происшествии поступило в МЧС 22 декабря в 05.26 утра. Инцидент случился вблизи д. Пруды Молодечненского района на железнодорожном перегоне «Турец-Бояры».

Седельный тягач MAN двигался из Литвы в Узбекистан. На неохраняемом железнодорожном переезде в него въехал грузовой поезд.



Изображение: mchs.gov.by



Изображение: mchs.gov.by



Изображение: t.me/cpbelarus

В результате ДТП пострадавших нет. Однако автомобиль перевозил жидкий полиуретан для мебельного производства — и вещество разлилось на площади около 300 кв. метров. Работники МЧС совместно с дорожными службами очищали дорожное полотно.

Произошла кратковременная задержка поездов «Гудогай — Минск» и «Санкт-Петербург — Калининград». Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.