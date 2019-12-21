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Утром в Бресте у магазина Алми на "Востоке" что-то дымилось на втором этаже здания
22.12.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте задымления работали сотрудники
Очевидцы предположили, что это было короткое замыкание. Официальной информации пока нет.
C 06-00 21.12.2019 по 06-00 22.12.2019 на территории Брестской области произошло 6 пожаров (в Березовском, Брестском,
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