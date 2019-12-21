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Утром в Бресте у магазина Алми на "Востоке" что-то дымилось на втором этаже здания

22.12.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте задымления работали сотрудники МЧС.

Утром в Бресте у магазина Алми на "Востоке" что-то дымилось на втором этаже здания

Очевидцы предположили, что это было короткое замыкание. Официальной информации пока нет.

Утром в Бресте у магазина Алми на "Востоке" что-то дымилось на втором этаже здания

Утром в Бресте у магазина Алми на "Востоке" что-то дымилось на втором этаже здания
 Утром в Бресте у магазина Алми на "Востоке" что-то дымилось на втором этаже здания

Утром в Бресте у магазина Алми на "Востоке" что-то дымилось на втором этаже здания

C 06-00 21.12.2019 по 06-00 22.12.2019 на территории Брестской области произошло 6 пожаров (в Березовском, Брестском, Ивацевичском, Пинском и Каменецком районах). На пожаре повреждено 2 строения, 1 строение уничтожено.

 
 
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  Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте задымления работали сотрудники МЧС. Очевидцы предположили, что это было короткое замыкание. Официальной...
 
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