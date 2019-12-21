Источник материала: Виртуальный Брест

В минувшую пятницу припарковался возле завода СП «Санта Импэкс Брест» по улице Катин Бор. Пока ходил по делам, соседский автомобиль уехал в кювет.





Хорошо, что спуски отлогие и никаких повреждений «ренушка» не получила. А могло быть…





Ставьте при парковке своё транспортное средство на ручной тормоз, так надёжнее.





А то проехала фура - создала ветерок, потрясла почву - машинка уехала.





Так и до аварии не далеко.