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Водитель забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, и она "уехала", благо что на поле

22.12.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В минувшую пятницу припарковался возле завода СП «Санта Импэкс Брест» по улице Катин Бор. Пока ходил по делам, соседский автомобиль уехал в кювет.

Водитель забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, и она "уехала", благо что на поле

Хорошо, что спуски отлогие и никаких повреждений «ренушка» не получила. А могло быть…

Водитель забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, и она "уехала", благо что на поле

Ставьте при парковке своё транспортное средство на ручной тормоз, так надёжнее.

Водитель забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, и она "уехала", благо что на поле

А то проехала фура - создала ветерок, потрясла почву - машинка уехала.

Водитель забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, и она "уехала", благо что на поле

Так и до аварии не далеко.

 
Теги: Брест
 
 
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  В минувшую пятницу припарковался возле завода СП «Санта Импэкс Брест» по улице Катин Бор. Пока ходил по делам, соседский автомобиль уехал в кювет. Хорошо, что...
 
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