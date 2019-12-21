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Водитель забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, и она "уехала", благо что на поле
22.12.2019 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В минувшую пятницу припарковался возле завода СП «Санта Импэкс Брест» по улице Катин Бор. Пока ходил по делам, соседский автомобиль уехал в кювет.
Хорошо, что спуски отлогие и никаких повреждений «ренушка» не получила. А могло быть…
Ставьте при парковке своё транспортное средство на ручной тормоз, так надёжнее.
А то проехала фура - создала ветерок, потрясла почву - машинка уехала.
Так и до аварии не далеко.
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В минувшую пятницу припарковался возле завода СП «Санта Импэкс Брест» по улице Катин Бор. Пока ходил по делам, соседский автомобиль уехал в кювет. Хорошо, что...
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