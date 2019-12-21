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В Беларуси серьезно переоснастят медучреждения всех уровней
22.12.2019 11:33 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
"План централизованных закупок Минздравом постоянно совершенствуется. На сегодня помощь с использованием высокотехнологичного оборудования оказывается во всех регионах республики. В последние годы мы наблюдаем снижение цен на медицинское оборудование и увеличение финансирования со стороны государства. Благодаря этому есть возможность большее количество оборудования выделять для регионов, - сообщает
Реализуется программа по переоснащению не только республиканских научно-практических центров, но и медучреждений всех уровней.
В частности, в первом квартале 2020 года будут функционировать 10 центров рентгенэндоваскулярной хирургии, расположенных за пределами Минска и областных центров.
Улучшение условий ожидается и в РНПЦ "Мать и дитя".
"Завершается конкурс по выбору подрядчика, выделено финансирование на строительство нового отделения реанимации для новорожденных. Составляется план реконструкции тех старых корпусов, которые сегодня нуждаются в ремонте. Совместно с городом обсуждается вопрос выделения участка земли для строительства еще одного хирургического корпуса, где будет возможность оказывать весь спектр соответствующей помощи, начиная с первых минут жизни, а в некоторых случаях и внутриутробно".
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Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.
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