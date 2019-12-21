ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси серьезно переоснастят медучреждения всех уровней

22.12.2019 11:33 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси серьезно переоснастят медучреждения всех уровней
shutterstock.com

"План централизованных закупок Минздравом постоянно совершенствуется. На сегодня помощь с использованием высокотехнологичного оборудования оказывается во всех регионах республики. В последние годы мы наблюдаем снижение цен на медицинское оборудование и увеличение финансирования со стороны государства. Благодаря этому есть возможность большее количество оборудования выделять для регионов, - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Владимира Караника.

Реализуется программа по переоснащению не только республиканских научно-практических центров, но и медучреждений всех уровней. 

В частности, в первом квартале 2020 года будут функционировать 10 центров рентгенэндоваскулярной хирургии, расположенных за пределами Минска и областных центров. 

Улучшение условий ожидается и в РНПЦ "Мать и дитя". 

"Завершается конкурс по выбору подрядчика, выделено финансирование на строительство нового отделения реанимации для новорожденных. Составляется план реконструкции тех старых корпусов, которые сегодня нуждаются в ремонте. Совместно с городом обсуждается вопрос выделения участка земли для строительства еще одного хирургического корпуса, где будет возможность оказывать весь спектр соответствующей помощи, начиная с первых минут жизни, а в некоторых случаях и внутриутробно". 

В Беларуси серьезно переоснастят медучреждения всех уровней
Трубочка врача. Почему докторам советуют выбросить свой стетоскоп подальше?
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.
 
Новости дня
Новости разные
 
Костевич: Повышение пенсионного возраста позволяет повышать пенсии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика