В Беларуси серьезно переоснастят медучреждения всех уровней

"План централизованных закупок Минздравом постоянно совершенствуется. На сегодня помощь с использованием высокотехнологичного оборудования оказывается во всех регионах республики. В последние годы мы наблюдаем снижение цен на медицинское оборудование и увеличение финансирования со стороны государства. Благодаря этому есть возможность большее количество оборудования выделять для регионов, - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Владимира Караника.

Реализуется программа по переоснащению не только республиканских научно-практических центров, но и медучреждений всех уровней.

В частности, в первом квартале 2020 года будут функционировать 10 центров рентгенэндоваскулярной хирургии, расположенных за пределами Минска и областных центров.

Улучшение условий ожидается и в РНПЦ "Мать и дитя".