Минчане просили спасти кинотеатр «Москва» от тотальной переделки – вот суровый ответ властей

Источник материала: KYKY

Если помните, в конце ноября мы писали , что кинотеатр «Москва» в центре Минска переделают до неузнаваемости. Новый концепт разработали архитекторы Валерий Куцко и Виктор Крамаренко: они видят кинотеатр – открывшийся еще в 1980 году; один из знаковых памятников советского модернизма, – многозальным, с ассиметричным главным входом и стеклянным фасадом. Чиновников такой подход полностью удовлетворил: они назвали его «элегантным неожиданным решением» и сказали только добработать благоустройство прилегающей территории.

Новость о предстоящей реконструкции мгновенно разлетелась по СМИ и соцсетям. Многие беларусы восприняли рендеры обновленной «Москвы» с ужасом – и обвинили городскую власть в стремлении уничтожить облик культового здания. А на сайте «Удобный город» появилась петиция с требованием отказаться от идеи менять кинотеатр. В начале декабря электронное обращение (его подписали 1,7 тысячи человек) попало в Мингорисполком, и тот наконец ответил. Довольно сурово.

Как минчане пытались защитить кинотеатр

Текст электронного обращения выглядел так: «К сожалению, у Минска, который мы знаем, очень короткая история – ведь город был практически разрушен во время Великой Отечественной войны. Поэтому крайне важно беречь имеющиеся памятники архитектуры.

Здание кинотеатра является одним из ярчайших примеров советского брутализма в Беларуси и одним из символов города. Кроме того, кинотеатр «Москва» – лицо главного кинофестиваля нашей страны «Лістапад».

Витраж кинотеатра входит в Государственный список историко-культурных ценностей и является памятником искусства. Уникальность витража заключается в композиции со зданием. При нарушении изначального архитектурного проекта ценность витража теряется, а план реконструкции выглядит как издевательство над ним, как и над самим зданием. После реконструкции пострадает также и фонтаны на прилегающей территории – от них было решено избавиться. <...> Потому мы просим вас изменить план реконструкции кинотеатра, сохранив его первоначальный облик, и внести здание в список историко-культурных ценностей».

Как в итоге поступят власти

Ответ пришел за подписью первого зампреда комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Елены Суходоловой. Авторам петиции рассказали, что «Москву» эксплуатируют вот уже 40 лет, и сейчас ей нужен ремонт. Члены архитектурно-градостроительного Совета при главном архитекторе Минска «принципиально одобрили» новый внешний облик здания. Более того, он понравился и организаторам кинофеста «Лістапад». Поэтому менять ничего не собираются: разве что архитекторы «добьют» благоустройство прилегающей территории, как уже говорилось выше. А за витраж можно не переживать – он под охраной.