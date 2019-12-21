ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Костевич: Повышение пенсионного возраста позволяет повышать пенсии

22.12.2019 11:22 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Повышение пенсионного возраста позволяет повышать пенсии. Об этом заявила в эфире беларусского телевидения министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Очередное повышение пенсионного возраста произойдет с 1 января 2020 года. Он составит 62 года для мужчин и 57 лет для женщин.

«Прежде всего, повышение пенсионного возраста на фоне старения населения, а старение населения наблюдается во многих странах сегодня мира, это, прежде всего, удержать количество людей трудоспособного возраста. Это, конечно же, стабилизация ситуации с самим фондом — не сокращение его доходной части. И, конечно же, это снижение дефицита рабочей силы на рынке труда. Вот это повышение пенсионного возраста все-таки позволяет нам ежегодно осуществлять повышение пенсий. Если мы говорим про 2019 год, средняя пенсия по ноябрю, пенсия по возрасту это 446 рублей и она увеличилась по сравнению с ноябрем прошлого года более чем на 50 рублей», — сказала Ирина Костевич.

Министр добавила, что пенсия выросла на 13%, обратив внимание на уровень инфляции, который составил 5%, пишет reform.by
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повышение пенсионного возраста позволяет повышать пенсии. Об этом заявила в эфире беларусского телевидения министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Волковысском районе сгорел стог соломы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика