Третье за неделю ДТП произошло на перекрёстке в деревне Леньки

Источник материала: Слуцк Город





Фото: служба эвакуации Случь Авто

Третье за неделю дорожно-транспортное происшествие произошло на 89-м км автодороги Р23 Минск-Микашевичи в деревне Леньки Слуцкого района. Об этом сообщили пользователи автоканала «Без тормозов в Слуцке» в Viber.

По предварительной информации, легковой автомобиль Citroen двигался со стороны Минска, пытался совершить маневр поворота налево и не уступил встречному автобусу Neoplan. От удара легковушку выбросило в кювет.

В группе «Солигорских автолюбителей» Вконтакте сообщается , что автобус вёз детей из Старобинской школы на ёлку в Минск. Дети не пострадали.

Обстоятельства уточняются.







