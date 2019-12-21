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Третье за неделю ДТП произошло на перекрёстке в деревне Леньки

22.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Третье за неделю ДТП произошло на перекрёстке в деревне Леньки

      Фото: служба эвакуации Случь Авто

Третье за неделю дорожно-транспортное происшествие произошло на 89-м км автодороги Р23 Минск-Микашевичи в деревне Леньки Слуцкого района. Об этом сообщили пользователи автоканала «Без тормозов в Слуцке» в Viber.

По предварительной информации, легковой автомобиль Citroen двигался со стороны Минска, пытался совершить маневр поворота налево и не уступил встречному автобусу Neoplan. От удара легковушку выбросило в кювет.

В группе «Солигорских автолюбителей» Вконтакте сообщается, что автобус вёз детей из Старобинской школы на ёлку в Минск. Дети не пострадали.

Обстоятельства уточняются.

Третье за неделю ДТП произошло на перекрёстке в деревне Леньки
Третье за неделю ДТП произошло на перекрёстке в деревне Леньки

Slutsk-Gorod.by
Фотографии предоставлены SG службой эвакуации Случь Авто

 
Теги: Минск
 
 
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Третье за неделю дорожно-транспортное происшествие произошло на 89-м км автодороги Р23 Минск-Микашевичи в деревне Леньки Слуцкого района. 
 
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