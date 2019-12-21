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Третье за неделю ДТП произошло на перекрёстке в деревне Леньки
22.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Третье за неделю дорожно-транспортное происшествие произошло на 89-м км автодороги Р23 Минск-Микашевичи в деревне Леньки Слуцкого района. Об этом
По предварительной информации, легковой автомобиль Citroen двигался со стороны Минска, пытался совершить маневр поворота налево и не уступил встречному автобусу Neoplan. От удара легковушку выбросило в кювет.
В группе «Солигорских автолюбителей» Вконтакте
Обстоятельства уточняются.
Slutsk-Gorod.by
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Третье за неделю дорожно-транспортное происшествие произошло на 89-м км автодороги Р23 Минск-Микашевичи в деревне Леньки Слуцкого района.
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